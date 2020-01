Robôs irão guiar os RH’s?*

Quando o assunto é treinamento corporativo, desafio é uma palavra comum. Problemas como falta de alinhamento com a estratégia da empresa, não dar continuidade aos conteúdos aprendidos e falta de interesse dos participantes são bem comuns. Outra questão importante é: será que os colaboradores estão aprendendo o que realmente precisam?

No caso de capacitações sob demanda uma regra geral é que as decisões sobre os temas a serem abordados vêm da diretoria da área impactada em conjunto com o RH. O conteúdo é então encapsulado e passado aos interessados.

Vamos tomar como exemplo o setor de atendimento. Um dos principais gargalos e motivos para cursos é o aumento da qualidade em cada contato com o cliente ou prospect.

As empresas investem muito buscando a excelência. O problema é que, na maioria das vezes, os conteúdos são empíricos e baseados no achismo ou em uma visão míope dos erros cometidos. E quando pesquisas de satisfação são realizadas com o consumidor, o quadro apurado é diferente da realidade.

O resultado é um beco sem saída, com treinamentos engessados que fazem tudo, menos ensinar e motivar quem os assiste. Fico feliz em contar a vocês que novas tecnologias, mais uma vez, chegam para inovar na área de educação corporativa. Uma ferramenta é capaz de olhar redes sociais e sites de reclamação e capturar as opiniões dos clientes sobre uma determinada marca.

Robôs

E como isso é possível? Robôs são programados para procurar reclamações. E quanto mais eles trabalham, melhores são os resultados – é o machine learning atuando a favor do setor de RH.

Ações como monitorar ligações para descobrir onde os atendentes erram e perguntar ao cliente se o atendimento foi satisfatório ainda terão o seu valor. Mas o novo recurso vai a fundo e desmascara a realidade nua e crua.

A utilização de robôs permite algo inédito até agora: ter uma visão instantânea do que acontece no setor, o que no modelo tradicional poderia levar semanas. O que, com certeza, será fundamental para quem quer oferecer o melhor no quesito atendimento.

Quer opiniões mais sinceras e contundentes do que os textões escritos no Facebook e os desabafos no Reclame Aqui? E quem nunca xingou muito no Twitter ou em qualquer outra rede social que atire a primeira pedra!

Imagine o que esse volume absurdo de dados é capaz de fazer. A empresa terá um verdadeiro raio-x não apenas da percepção da marca pelo consumidor, mas também de que maneira o atendimento se comportou, onde errou.

E essas falhas vão gerar insights valiosos. São um diamante bruto pronto a ser lapidado e transformado em capacitações que têm o potencial de serem muito mais efetivas do que as usadas atualmente.

RH

Os robôs são realmente o futuro no RH… E vão ajudar até a treinar melhor. Afinal de contas, quem não está atrás dos melhores insights? Esta tecnologia é o caminho mais efetivo para chegar até eles!

*Luiz Alexandre Castanha é especialista em Gestão de Conhecimento e Tecnologias Educacionais. Mais informações em https://alexandrecastanha.wordpress.com/

Luiz Alexandre Castanha, diretor da Telefônica Educação Digital – Brasil

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay