O NOVO VISTO DE TRABALHO DA BERMUDA: COMO NÔMADES DIGITAIS PODEM PASSAR UM ANO NO PARAÍSO, DE ACORDO COM SIDNEY DE QUEIROZ PEDROSA

Os nômades digitais agora podem morar nas Bermudas com o novo visto de trabalho de um ano.

O mundo está fechado há meses, na esteira do covid-19. Em uma resposta surpreendente às proibições de viagem, alguns países estão abrindo suas portas para estrangeiros que querem ficar um pouco. Em um esforço para reconstruir sua economia (que depende do turismo), as Bermudas agora estão oferecendo um novo e incrível visto de trabalho, que permite passar um ano morando nas Bermudas.

Esta é uma ótima notícia para os nômades digitais que foram tudo menos nômades nos últimos meses.

PS Rumor diz que Barbados está planejando lançar um programa semelhante de visto para nômades digitais.

Quem se qualifica para o novo visto de trabalho nas Bermudas?

No mundo dos vistos (caros e difíceis de obter), é fácil obter o visto de trabalho de um ano nas Bermudas, ou oficialmente o Certificado de Residência. Para se qualificar para o visto de um ano nas Bermudas, você deve ter pelo menos 18 anos de idade e estar matriculado em um curso de graduação ou pós-graduação em tempo integral ou empregado em período integral. Em outras palavras, se você tem mais de 18 anos e tem um trabalho remoto em período integral, o Certificado de Residência nas Bermudas tem seu nome.

Deve ter 18 anos ou mais;

Inscrito em um programa de graduação ou pós-graduação em tempo integral, ou…

Empregado em tempo integral (remoto)

A versão do Cliffs Notes é que o visto de trabalho de um ano nas Bermudas é para nômades digitais. Muito impressionante.

Quanto custará aos nômades viver nas Bermudas?

O certificado de residência de um ano custa US $ 263. Em comparação, as permissões de trabalho nas Bermudas custavam US $ 1.863, portanto, os meros US $ 263 são um roubo. Mas, para ter uma idéia maior de quanto custa o visto de trabalho de um ano nas Bermudas, você também precisa considerar coisas como o custo do seu voo e o custo de vida nas Bermudas.

Ao contrário, digamos, pulando para o sudeste da Ásia ou América Central, as Bermudas não são o lugar mais barato para se viver. Na verdade, é um dos lugares mais caros para se viver. Afinal, viver no paraíso tem seu custo. Ainda assim, comparado a lugares como o Havaí e o sul da Califórnia, não é o lugar mais caro para se estar. Mas, como esses lugares, é lindo e possui um clima maravilhoso durante o inverno.

Aqui estão os principais custos envolvidos no trabalho remoto nas Bermudas:

Certificado de Residência: $ 263

Voo: cerca de US $ 500 (de Nova York)

Aluguel: cerca de US $ 2,00 a US $ 5.000 por mês

Dica: Seu maior custo de vida nas Bermudas será o custo de vida. S plit o custo da habitação com um nômade digital de companheiro para economizar dinheiro. Ou, se você é um viajante solo super social com orçamento limitado, fique em um albergue.

Como solicitar o certificado de residência nas Bermudas

As inscrições abrem em 1º de agosto no site do Governo das Bermudas , de acordo com fontes como a Insider . Atualmente, não está claro o que está envolvido no processo de solicitação de visto além da taxa de US $ 263. No entanto, se você já solicitou um visto antes, saberá que não é um processo fácil ou divertido. A realidade é que você provavelmente precisará pular alguns trechos, coletar muitos documentos aleatórios (sua certidão de nascimento, comprovante de emprego, comprovante de capacidade de se sustentar financeiramente, etc.).

Ainda assim, diferentemente da maioria dos países onde você só pode obter um visto de trabalho conseguindo um emprego nesse país, as Bermudas permitem que você obtenha um visto enquanto mantém sua posição atual. Este é um grande feito para os nômades digitais. Geralmente, você fica sem a necessidade de remover a raiz a cada 90 dias, já que a maioria dos países tem um limite de três meses para vistos de férias.

Onde passar um ano nas Bermudas

Ah, e por isso temos a divertida pergunta: onde ficar !? As Bermudas não são uma ilha enorme de forma alguma, mas você ainda tem várias (ótimas) opções quando se trata de onde ficar. Não importa quais são suas preferências, há um lugar para você nas Bermudas. A maioria dos nômades digitais no visto de trabalho de um ano, ou certificado de residência, deseja estar dentro ou perto de uma cidade. Isso ajuda a reduzir a necessidade de um carro, além de fornecer mais comodidades, como espaços de trabalho conjunto .

Hamilton: O melhor para a vida urbana encontra a vida na praia.

St. Georges: Melhor para o charme histórico da cidade (perfeito se você gosta da Europa).

Southampton: Melhor para a natureza deslumbrante e praias de areia rosa.

Mas não tire isso de mim. Afinal, não sou especialista em onde morar nas Bermudas. Para descobrir qual a área certa para você, confira o que os especialistas dizem no The Crazy Tourist .

Como encontrar um lugar para morar nas Bermudas

Existem muitas maneiras diferentes de encontrar um lugar para morar nas Bermudas. O que é certo para você dependerá do que você está procurando e quanto você está procurando gastar. Por exemplo, se você deseja obter seu próprio apartamento (ou mesmo casa), o Airbnb será sua melhor aposta. Considerando que, se você é um nômade digital solo, interessado em conhecer pessoas, opte por uma sala privada em um albergue.