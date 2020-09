Atrativos turísticos do Santuário Nacional de Aparecida retomam atividade

Dois dos principais atrativos turísticos do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida-SP, os Bondinhos Aéreos e o Trem do Devoto, vão retomar as atividades neste fim de semana. A medida acontece após decreto da prefeitura municipal, que autorizou a reabertura depois do avanço da cidade para a Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo de retomada gradual da economia.

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida

A volta das operações nos dois empreendimentos acontecerá no sábado (5), a partir das 9h, com a adoção de uma série de regras de prevenção, para evitar o risco de contágio da COVID-19. As ações estabelecidas incluem:

· Limitação no número de visitantes em 40%;

· Distanciamento obrigatório de 1,5m por visitante, inclusive colaboradores. Somente grupos familiares e/ou de amigos não serão separados;

· Uso obrigatório de máscara de proteção em ambos os atrativos, durante o passeio;

· Dispensers de álcool em gel foram instalados em vários pontos dos dois espaços, para higienização dos visitantes;

· Instalação de sinalização no piso, indicando a distância segura de 1,5m e uso de comunicação audiovisual com orientações para visitantes e colaboradores;

· Realização de procedimento específico de sanitização nas instalações e espaços dos dois empreendimentos, inclusive nos vagões do Trem do Devoto e Cabines dos Bondinhos Aéreos;

· Higienização constante nos equipamentos de uso coletivo e também dependências dos empreendimentos, inclusive nos vagões das locomotivas e cabines dos Bondinhos, em cada ciclo de viagem;

Além de todas essas medidas, todos os colaboradores dos dois atrativos receberam treinamento específico para garantir a retomada segura das atividades e a segurança dos visitantes.

A partir de agora, os Bondinhos Aéreos e Trem do Devoto funcionarão às quintas e sextas-feiras, das 9h30 às 16h30, e nos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. Os locais ficarão fechados nas segundas, terças e quartas-feiras.

Vale destacar que nos Bondinhos só será permitido o passeio ida e volta pelo equipamento. O Morro do Cruzeiro e a Torre Mirante permanecem fechados.

Emoção nas alturas

Foto:Divulgação

Os Bondinhos Aéreos de Aparecida foram construídos para facilitar o acesso dos devotos de Nossa Senhora ao Morro do Cruzeiro, um importante ponto de peregrinação do complexo do Santuário Nacional. Inaugurado em 2014, o empreendimento faz a ligação da Basílica com o Morro do Cruzeiro, outro importante local de peregrinação do município.

Ao todo são 47 bondinhos construídos com tecnologia suíça, que percorrem uma distância de 1,100 km de extensão, a uma altura de até 120 metros. Cada cabine tem capacidade para seis pessoas e possibilita aos visitantes viver uma experiência única, com conforto, segurança e uma vista privilegiada do Santuário e da cidade de Aparecida.

Trem do Devoto

Foto:Divulgação

Experimentar a sensação de uma viagem de trem em meio a uma paisagem com cenários e estátuas que relembram os principais momentos da vida de Cristo. Essa é a experiência oferecida pelo Trem do Devoto, que retoma suas atividades, após um período de manutenção.

Além de ser um passeio diferenciado, o monotrilho é também uma opção de transporte para os peregrinos que visitam o Caminho do Rosário, trecho que liga a Cidade do Romeiro ao Porto do Itaguaçu, local do encontro da Imagem da Padroeira do Brasil, nas águas do Rio Paraíba do Sul, em 1717.

O equipamento elétrico percorre um trajeto de 1,4 quilômetros em cerca de 15 minutos. O itinerário passa por 20 cenários que retratam os Mistérios do Rosário, com um total de 128 esculturas. O embarque e desembarque pode ser feito tanto pela estação localizada na Cidade do Romeiro quanto pela estação presente no Porto Itaguaçu.

Bondinhos

Onde: no pátio do Santuário Nacional, próximo a Capela do Batismo.

Funcionamento: quintas e sextas-feiras, das 9h30 às 16h30; sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

Valor: passeio teleférico R$26; ingresso infantil e sênior R$13; crianças de 0 a 5 anos não pagam.

Informações: (12) 3104-3470 ou comercial@bondinhoaparecida.com.br.

Trem do Devoto

Onde: Caminho do Rosário, entre a Cidade do Romeiro e o Porto Itaguaçu.

Funcionamento: quintas e sextas-feiras, das 9h30 às 16h30; sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

Valor: R$10 por trecho e R$ 20 ida e volta. Idosos e crianças, de 6 a 12 anos, pagam meia, mediante apresentação de documento com foto. Crianças até 5 anos não pagam.

Informações: (12) 3104-3470 ou comercial@tremdodevoto.com.br.