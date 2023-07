O Boticário leva experiência inédita para o inverno de Campos do Jordão

Em um espaço exclusivo com lançamentos de perfumaria e brindes, a marca fortalece a conexão com os turistas na cidade entre os dias 21 e 30 de julho, no Parque Capivari

O Boticário, a marca de beleza mais amada pelo estado de São Paulo*, marca presença em Campos do Jordão, entre 21 e 30 de julho, com uma ativação especial no Parque Capivari, importante ponto turístico da cidade. Com o objetivo de levar experiências inéditas e se conectar cada vez mais com o público paulista, a ação que será totalmente gratuita, conta com um espaço instagramável, cabine de fotos, experimentação dos lançamentos em perfumaria e atividades interativas para os turistas que poderão ganhar mimos.

Durante a ativação, a marca apresentará com exclusividade aos consumidores o novo Malbec Elegant, que representa a autenticidade e elegância masculina, como uma fragrância amadeirada e sedutora. A novidade, que estará disponível nas lojas de todo o Brasil no dia 24 de julho, chega primeiro no espaço exclusivo do Boticário, em Campos do Jordão, para que os consumidores e turistas possam experimentar em primeira mão. Outros produtos da marca também estarão disponíveis para experimentação, como Lily – a queridinha dos paulistas – uma fragrância que soma a delicadeza de notas florais com a força marcante das madeiras.

Além do lançamento, também estará disponível para os visitantes uma roleta interativa que oferece brindes como óculos de sol, amostras de produtos e gorros exclusivos da marca.Para participar é preciso ter cadastro no Clube Viva ou realizar o cadastro na hora.

Boticário em Campos do Jordão



Data: 21 à 30 de julho de 2023

Horário: 09 às 22h

Gratuito

Endereço: Parque Capivari – Campos do Jordão | R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari, Campos do Jordão – SP, 12460-000

O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas com o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla. Além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realiza testes em animais.

