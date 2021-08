ACI comemora seus 86 anos com homenagem aos “Heróis da Saúde”

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos comemorou na manhã desta segunda-feira (23) seus 86 anos de existência, com uma homenagem especial a todos os profissionais da saúde que não pararam de trabalhar durante a pandemia da covid-19, os “Heróis da Saúde.”

O evento aconteceu sob regras rígidas de segurança sanitária no auditório do Centro de Formação do Educador – CEFE, para aproximadamente 80 convidados.

Na ocasião, a ACI entregou placas da campanha “Heróis da Saúde” para três pessoas que foram decisivas no combate ao coronavírus em nossa cidade: Danilo Stanzani Júnior, que ficou à frente da Secretaria de Saúde até fevereiro deste ano; Margarete Correia, que assumiu a Secretaria de Saúde na sequência e batalhou no combate à pandemia no município e Anderson Faria, prefeito em exercício que recebeu a homenagem em nome de Felício Ramuth.

Além deles, representantes de hospitais públicos e privados da cidade também receberam placas da campanha, como forma de reconhecer os esforços feitos durante os momentos mais difíceis da pandemia.

Começando com o Hospital Municipal José de Carvalho Florence, foram homenageados também, na sequência, o Hospital de Clínicas Sul de São José dos Campos, o Hospital Regional de São José dos Campos, o Hospital de Retaguarda de São José dos Campos, a Santa Casa de São José dos Campos, a Obra de Ação Social Pio 12, o Grupo Policlin, o Hospital São José, do grupo São José Saúde – Hapvida, o Hospital Vivalle, Rede D’or São Luiz, o Hospital Santos Dumont, o Prontil Hospital Infantil, o Centro de Referência de Moléstias Infecciosas, o Samu de São José dos Campos, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Eugênio de Melo, do Novo Horizonte, do Alto da Ponte, de São Francisco Xavier, do Campo dos Alemães, do Putim e a Unidade de Pronto Atendimento de Saúde Mental.

Lançada no aniversário da cidade, no dia 27 de julho, a campanha “Heróis da Saúde” conta com o apoio do Grupo Policlin, da Farmaconde, do Grupo São José Saúde, uma empresa do sistema Hapvida, e da Sustentare Saneamento e vai se estender até o final do ano, com diversas homenagens e ações.

Para os médicos, enfermeiros e os profissionais da saúde em geral, a entidade ainda distribuirá botons da campanha para agradecer e contribuir com a conscientização sobre a importância de manter a proteção.

A campanha “Heróis da Saúde” é aberta para a participação de todos. Para participar, basta escrever uma carta, mandar uma mensagem especial ou até mesmo, enviar um e-mail agradecendo àquela pessoa ou aquele profissional que foi importante para você durante a pandemia.