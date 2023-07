Corrida dá largada à semana do aniversário de São José

A semana de comemorações em São José dos Campos foi aberta em grande estilo, neste domingo (23), com a realização da Corrida de Aniversário de 256 anos da cidade.

Mais de 2.500 pessoas participaram do evento, que teve a largada às 8h. A manhã ensolarada deixou a corrida ainda mais animada. A concentração dos corredores foi na avenida Teotônio Vilela (Anel Viário), na altura do Paço Municipal.

Os circuitos foram divididos em 5 e 15 quilômetros, além de 5 quilômetros para pessoas com deficiência, com prazo máximo de 2 horas para conclusão do percurso.

Angélica Oliveira, de 35 anos, parabenizou a cidade pela organização do evento. “Para mim, corrida é liberdade, é desafio, superação. Quero parabenizar a Prefeitura de São José pela realização. O percurso da corrida, de 15 quilômetros, foi sensacional. Um evento com uma organização muito boa, de uma qualidade muito boa. A Prefeitura está de parabéns.”

Foto:Rodolfo Moreira

Bruno Barbosa, de 21 anos, que também completou os 15 quilômetros, percebeu como tudo foi preparado para atender a ele e a todos os outros atletas da melhor maneira.

“Evento show de bola! Por ser gratuito, muito bem estruturado, com bastante paradas de hidratação. O percurso foi muito bem planejado e seguro, com proteção das vias para corrermos sem nos preocupar com mais nada. Cada ponto que passava, a gente via que estava sendo supervisionado, com equipes direcionando os participantes. Se eu fosse dar uma nota, seria 10 com certeza.”

Todos os participantes que finalizaram o circuito receberam medalha de participação, além dos kits de corrida que foram entregues antes da corrida, com chip de cronometragem, número de peito, alfinetes e camiseta.

Corrida de Aniversário de 256 anos de São José dos Campos