Receita Federal doa 1.000 bicicletas e impulsiona mobilidade ativa

Em uma parceria para impulsionar a mobilidade ativa em São José dos Campos, a Prefeitura recebeu a doação de 1.000 bicicletas da Receita Federal. Os veículos serão utilizados no programa de bicicletas públicas compartilhadas, denominado Bike SJC, ampliando a oferta do modal na cidade e a integração com o transporte público.

A doação foi formalizada nesta sexta-feira (21), na sede da Receita Federal, em São José dos Campos. A Prefeitura já havia recebido a doação de outras 200 unidades da instituição.

Receita Federal

Segundo a superintendente Regional da Receita Federal do Brasil no Estado de São Paulo, Marcia Meng, a doação faz parte do projeto Receita Cidadã, criado em fevereiro deste ano e que tem como objetivo fomentar o uso de mercadorias apreendidas para o uso social. É a primeira vez que a Receita Federal faz uma doação neste volume. “Nosso objetivo com esse programa é o de fazer o uso social dessas mercadorias. E aqui vocês têm um projeto.”

E a Receita Federal pretende usar o modelo de uso das bicicletas em São José como referência para outros municípios no país.

“A ideia de usar esse tipo de mercadoria em mobilidade urbana eu não vi em nenhum lugar. Queremos usar o projeto de São José para mostrar para os municípios do Brasil como usar esse tipo de mercadoria em um programa social. Eu achei fantástica a ideia de vocês.”

O delegado da Receita Federal de São José dos Campos, que atende toda a região do Vale do Paraíba, Alexis Odassi Soares, disse ser gratificante ver a utilização das bicicletas para uma finalidade social.”

Foto: Adenir Britto/PMSJC

Modelo

Com a chegada das bicicletas, previstas para o início de agosto, a Prefeitura trabalha na elaboração de um edital para contratação do serviço de bicicleta pública compartilhada. O programa tem como objetivo estimular a mobilidade ativa através da integração com o transporte público.

Entre as ações previstas está a promoção de circuitos cicláveis entre parques públicos aos fins de semana. As bicicletas também serão destinadas à população, para uso no dia a dia, próximas aos principais corredores do transporte público, como o corredor sustentável da Linha Verde, que disponibiliza diversos serviços ao longo de seu trajeto.

Também serão deixadas em estações virtuais distribuídas pela cidade em corredores do sistema cicloviário e áreas de interesse da população, como parques, praças públicas, unidades de saúde, universidades e áreas esportivas.

Bicicletas compartilhadas

O serviço operacional das bicicletas compartilhadas está sendo elaborado e prevê o seu uso por meio de aplicativo e vinculado ao transporte público.