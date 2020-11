Prefeitura abre chamamento para escola do Jardim São José 2

Organizações da Sociedade Civil que se interessarem em administrar o Cedin (Centro de Educação Infantil) Ana Maria de Arruda Pereira, no Jardim São José 2 , região leste da cidade, já podem consultar o edital no site da Prefeitura de São José dos Campos.

Para informações e esclarecimentos sobre o edital, a Secretaria de Educação e Cidadania realizará, nesta quinta-feira (19), às 14h30, uma sessão pública na sede da Secretaria, na rua Felício Savastano, 240, Vila Industrial. O encontro será realizado com todas as medidas de prevenção da covid-19.

Cedin (Centro de Educação Infantil)

O envelope, contendo a proposta e demais documentos exigidos no edital, deverá ser entregue em 1º de dezembro, às 14h30, no mesmo local informado acima. Com investimento de aproximadamente R$ 6 milhões, o Cedin vai atender cerca de 450 alunos de 0 a 5 anos.

Com investimento de aproximadamente R$ 6 milhões, o Cedin vai atender cerca de 400 alunos de 0 a 5 anos – Foto: PMSJC