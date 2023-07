11ª MOSTRA DE DECORAÇÃO E ARTE EM CAMPOS DE JORDÃO|2023

O Espaço de Eventos & Experiências Vivere Capivari, idealizado pelos empresários Carmem e Bruno Alvim, em parceria com as conceituadas marcas Eucatex e Artefacto, realizam a abertura oficial da 11ª Mostra de Decoração e Arte, em evento exclusivo para parceiros e mídia na próxima quinta-feira, 06 de julho, das 12h às 16h, com a participação de 6 renomados escritórios de arquitetura que assinam ambientes temáticos. A exposição acontece até 6 de novembro na Rua Alexandre Machado 22, Capivari, em Campos de Jordão, SP.

Em plena temporada de inverno, a 11ª Mostra de Decoração e Arte se destaca em meio a várias ativações que Campos de Jordão promove, como a 53ª edição do Festival de Inverno, que acontece de 1º a 30 de julho e oferece uma programação gratuita com atrações musicais, opções gastronômicas e atividades em meio à natureza.

Em continuidade ao sucesso de suas edições anteriores, a 11ª Mostra de Decoração e Arte proporcionauma nova experiência de design e hospitalidade com a exibição de 6 elegantes ambientes decorados e repaginados por talentosos designers de interiores e arquitetos.

A revitalizaçãoestética reafirma a identidade da mostra, que valoriza os últimos movimentos da decoração, da arte e do design, por meio de ocupações internas e externas, projetadas para receber eventos corporativos, ações gastronômicas e encontros de marcas com lançamentos de produtos e serviços.

Em um espaço dos anos 40 que preserva as características originais da casa, como as amplas janelas em pinho de riga e o ladrilho hidráulico do piso, a 11ª Mostra de Decoração e Arte conta com a participação dos profissionais Antônio e Camila Figueroa que apresentam o ‘Lounge das Araucárias’, de João Gobbo com o projeto da ‘Biblioteca Eucatex’, de Márcio Melo com o espaço externo do ‘Gazebo’, de Otta Albernaz que assina a “Galeria”, de Selma de Sá que idealizou a ‘Gourmeteria’ e de Valéria Costa que estreia com o “Lounge das Conexões”.

Com realização e organização pela Teaser Comunicação Criativa, a 11ª Mostra de Decoração estará aberta para visitações até o dia 06 de novembro de 2023.

A 11ª Mostra de Decoração e Arte expressa profundo agradecimentopela valiosa parceria dos patrocinadores Eucatex e Artefacto, assim como das marcas Bucalo, Dellano, Effeito Design, Firmato, Iluminare, Invite Casa, Marcenaria Prado, Marmoraria 2 Leões e Tanto, que contribuíram para tornar este evento ainda mais inspirador.

