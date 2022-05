NVIDIA e Dell apoiam Festival Retro Games Brasil 2022

Novos Dell G15 com placas GeForce RTX Série 30 estarão no evento rodando TMNT: Shredder’s Revenge, que estará jogável pela 1ª vez na América Latina

A NVIDIA e a Dell se juntaram para apoiar o Festival Retro Games Brasil 2022, que acontece neste sábado (28) em São Paulo.

No evento, as marcas marcam presença com o notebook Dell G15 Notebook Gamer G Series com placas de vídeo GeForce RTX como hardware oficial das estações de demonstração de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Neles os visitantes do evento poderão jogar, pela primeira vez na América Latina, o novo beat’em up das Tartarugas Ninja com a qualidade de imagem e desempenho superior já conhecidos da plataforma GeForce RTX .



Notebook gamer Dell G15

O Notebook gamer Dell G15 é um dos principais PC Gamers da atualidade graças a sua incrível configuração que proporciona a melhor experiência em jogos, estudo e trabalho. Aliada às placas de vídeo GeForce RTX, da NVIDIA, eles conseguem não só rodar com fluidez os jogos mais recentes, como aproveitar uma série de tecnologias exclusivas da NVIDIA.

Graças a plataforma GeForce RTX, o novo DELL G15 oferece ganho de desempenho via IA com o NVIDIA DLSS, a queda de latência do NVIDIA Reflex, além de serem as melhores GPUs para games com gráficos cinematográficos em Ray Tracing.

“Ficamos muito felizes em poder contribuir e fazer parte desse grande evento que é o Festival Retro Games Brasil 2022. Temos certeza de que os visitantes poderão aproveitar ao máximo a experiência de TMNT: Shredder’s Revenge nos notebooks equipados com as GeForce RTX”, afirma Alexandre Ziebert, gerente de Marketing Técnico da NVIDIA na América Latina.

O evento Retro Games Brasil 2022 acontecerá neste sábado (28), no Centro de Convenções do SENAC de Santo Amaro, São Paulo, das 10h às 20h. O público também poderá acompanhar tudo através de uma transmissão ao vivo pelo YouTube . A doação de 1Kg de alimento não perecível garante meia-entrada. Mais informações sobre o evento e ingressos acesse o link .

NVIDIA

A invenção da GPU pela NVIDIA (NASDAQ: NVDA) em 1999 provocou o crescimento do mercado de jogos para PCs, redefiniu a computação gráfica moderna e revolucionou a computação paralela. Mais recentemente, a aprendizagem profunda via GPU abriu caminho para a AI moderna – a próxima era da computação – com a GPU atuando como o cérebro dos computadores, robôs e carros autônomos que percebem e entendem o mundo. Mais informações aqui.

Festival Retro Games Brasil

O Festival Retro Games Brasil (Festival RGB) é um evento criado para celebrar os jogos clássicos e o universo em torno deles. Produzido por uma equipe de jogadores apaixonados, colecionadores e profissionais do ramo, o evento traz entretenimento de qualidade para os saudosistas de todo o país. Para o Festival RGB, a nostalgia é um sentimento inspirado não apenas pelos jogos do passado, mas também pelos produtos modernos que adotam a estética retrô ou que carregam um legado do passado. Por isso, para o Festival RGB, todos os membros da família são retro gamers em potencial.

Dotemu

A Dotemu é uma empresa francesa de videogame especializada em lançamentos modernos de amados jogos retrô. Nossa missão é simples: proporcionar para todos os jogadores acesso aos videogames clássicos do passado nas plataformas atuais, incluindo PC, celular, consoles e muito mais. Trabalhando ao lado dos publicadores mais queridos e reconhecidos do mundo, a equipe da Dotemu publicou vários campeões de vendas em todo o mundo nos PCs e no consoles, incluindo Wonder Boy: The Dragon’s Trap, com trabalhos adicionais de desenvolvimento e publicação nos Windjammers 1 e 2, vários jogos da série Ys e muito mais.

Fundada em 2007, a Dotemu aproveita seu considerável conhecimento tecnológico para manter o espírito original dos jogos clássicos, dando-lhes uma segunda vida como jóias redescobertas para uma nova geração de jogadores.

Jam.GG

Jam.gg é uma nova plataforma de jogos sociais gratuita que permite aos usuários jogar games retrôs de forma oficial e licenciados com amigos online por meio de um navegador da web – sem necessidade de downloads. Em desenvolvimento desde março de 2020, a versão beta da Jam.gg, conhecida como Piepacker, hospeda jogos clássicos retrô, e a versão final está disponível ao público gratuitamente, com mais de 2 milhões de jogadores cadastrados.

Senac São Paulo

Há mais de 70 anos, o Senac São Paulo contribui para a educação profissional oferecendo cursos livres, técnicos e de ensino superior (graduação, extensão universitária e pós-graduação), presenciais e a distância, em diferentes áreas do conhecimento. Além disso, coloca o seu atendimento corporativo à disposição de organizações públicas, privadas e do terceiro setor com equipe especializada em desenvolver soluções sob medida para suas necessidades.

O Senac tem como compromisso o desenvolvimento de pessoas por meio da educação profissional. Ao longo da sua trajetória, a instituição sempre ofertou vagas gratuitas a fim de contribuir para a inclusão no mundo do trabalho. Com o passar dos anos, o Senac aumentou sua oferta de gratuidade e, hoje, oferece cursos técnicos, qualificação profissional e Aprendizagem pelo Programa Senac de Gratuidade.

Com 60 unidades educacionais, a instituição está presente em todo o estado de São Paulo. São 18 na capital; cinco na Grande São Paulo; duas no litoral; 35 no interior; além dos três campi do Centro Universitário Senac, sendo um no bairro Santo Amaro, na capital, e dois no interior, que formam o complexo educacional com os hotéis-escola Senac em Águas de São Pedro e em Campos do Jordão. A instituição conta, ainda, com a Editora Senac São Paulo.