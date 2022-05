PwC Brasil abre inscrições para programa de desenvolvimento profissional de jovens de todo o país

Access Your Potential (AYP) é voltado para jovens em situações sociais adversas e oferece mentorias individuais gratuitas a fim de colaborar com o desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho

De 23 de maio a 9 de junho, a PwC Brasil estará com inscrições abertas para a terceira edição do Access Your Potential (AYP), programa focado no desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico de jovens talentos com idade entre 16 e 26 anos, em todo o território nacional.

O período de mentoria se inicia em 27 de junho e, durante dois meses, os participantes do programa (jovens selecionados) terão a oportunidade de interagir e aprender com profissionais da PwC Brasil, além de contar com as metodologias da Eureca e do centro de excelência em tecnologia FIAP. No programa, os jovens serão orientados sobre temas como guia de carreira, marketing pessoal, preparação para entrevistas e inteligência financeira.

Access Your Potential (AYP)

“O AYP é um catalisador de oportunidades e faz parte das diversas iniciativas de impacto social da PwC. Queremos criar possibilidades de carreira e inclusão, possibilitando que, no futuro, esses jovens possam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho”, afirma Leandro Ardito, sócio da PwC Brasil e líder de Sustentabilidade Corporativa.

Além das mentorias, os participantes do programa também participarão de webinars exclusivos e um hackathon imersivo para colocar em prática o que foi aprendido ao longo da jornada. “Ao final do programa, esses jovens estarão mais bem preparados para entrar no mercado de trabalho, além de concorrerem a bolsas de estudos em instituições parceiras do programa”, diz Renato Souza, diretor de Sustentabilidade Corporativa e Inclusão e Diversidade da PwC Brasil.

Perspectivas

Para Yasmin Soares Conceição, que participou da segunda edição do programa, a ação possibilitou o desenvolvimento profissional demandado pelo mercado. “Hoje me conheço um pouco melhor e entendi a importância e o poder de saber usar as ferramentas e se manter atualizada profissionalmente”, disse.

Mariane Pimentel Farias aponta que o AYP a ajudou no direcionamento da carreira. “Antes de iniciar o projeto, me encontrava totalmente perdida na profissão e em relação ao que queria seguir na minha vida. Hoje estou com a cabeça mais aberta para iniciar novos cursos e procurar me inserir mais no mercado de trabalho”, comentou.

Pré-requisitos:

Idade entre 16 e 26 anos;

Renda mensal domiciliar total de até R$ 2.900*;

Não tem pré-requisito de escolaridade. Ou seja, você não precisa necessariamente estar matriculado em faculdade;

Não tem pré-requisito de inglês.

*última atualização do IBGE para classes D/E



Inscrições para a 3ª edição do programa Access Your Potential (AYP)



Data: de 23 de maio a 9 de junho

Resultados: de 10 a 13 de junho

Início da mentoria: 27 de junho

As inscrições podem ser feitas por este link

