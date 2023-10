Década passada – relembre qual foi o clube campeão da edição de 2013/2014 da Liga dos Campeões e sua campanha

Atualmente, a competição está promovendo as disputas de sua fase de grupos

Os fãs do futebol europeu estão vibrando mais uma vez com os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na década passada, pela edição 2013/2014, grandes partidas também foram travadas entre equipes de destaque. No final da competição, quem botou as mãos na taça foi o Real Madrid, em seu décimo título na história da competição. Lembre como foi a campanha do clube espanhol naquela conquista.

Fase de grupos

O Real Madrid buscou sua vaga para a etapa de mata-mata em jogos da Chave B. Os adversários do clube espanhol naquela fase foram: Galatasaray, Juventus e Copenhague.

O time merengue, também liderado pelo técnico Carlo Ancelotti à época, conquistou 16 pontos em sua campanha. Foram 5 vitórias e um empate. Segundo colocado, o time do Galatasaray somou 7 pontos.

Oitavas de final

Nas oitavas de final, os jogos foram contra a equipe do Schalke 04. Na primeira partida, realizada na Alemanha, o Real goleou os donos da casa pelo placar de 6 a 1.

Já no confronto de volta, no Estádio Santiago Bernabéu, a vaga foi assegurada com uma nova vitória, por 3 a 1.

Quartas de Final

Pelas quartas de final, o elenco de Carlo Ancelotti jogou novamente contra um clube alemão, o Borussia Dortmund. A partida de ida foi disputada no Estádio Santiago Bernabéu e terminou com um placar de 3 a 0 a favor dos donos da casa.

Na casa do Dortmund, o Real sofreu sua primeira derrota – 2 a 0 no placar.

Semifinais

Pelas semifinais, o Real foi a campo contra o Bayern de Munique. Em casa, no Estádio Santiago Bernabéu, o time espanhol largou na frente com uma vitória por 1 a 0.

No jogo de volta, na Arena de Munique, a equipe merengue consolidou sua classificação com uma goleada – 4 a 0.

Final

A final da Liga dos Campeões daquela edição, destaque das notícias esportivas, promoveu um clássico espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

No Estádio da Luz, em Portugal, a partida terminou com uma goleada no placar a favor do Real – 4 a 1.

