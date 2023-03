Novas tecnologias e facilidades impulsionam a popularidade do poker online no Brasil

Nas últimas duas décadas surgiram diversas novas tecnologias que facilitaram o acesso de entusiastas do poker, impulsionaram a popularidade do esporte no país e o consagraram como uma das modalidades favoritas dos brasileiros.

Centenas de milhões de dispositivos móveis em circulação

De acordo com dados revelados pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada (FGVcia), atualmente o Brasil possui cerca de 447 milhões de dispositivos digitais. Os números são da 33ª Pesquisa Anual do FGVcia, estudo realizado anualmente que mostra o estado em que se encontra o mercado brasileiro em relação ao consumo de aparelhos digitais.

Tal evolução revela o forte processo de transformação digital tanto das empresas quanto da sociedade, assim como a importância crescente da tecnologia para os brasileiros.

Hoje em dia são vendidos três celulares por cada televisão em território nacional e o número de aparelhos em circulação é o maior da história. No momento são cerca de 242 milhões de smartphones em conjunto de 207 milhões de computadores, notebooks e tablets.

Isso significa uns impressionantes 1,6 dispositivos móveis por cidadão, dados que mostram que o acesso a diversas atividades, como os jogos tradicionais como o poker ou o xadrez, nunca foi tão fácil.

Cada entusiasta pode preferir entre um computador ou telefone, mas o fato é que o grande número desses aparelhos em circulação permitiu que uma quantidade sem precedentes de pessoas começasse a jogar. Muito graças a isso o esporte se tornou tão popular nos dias atuais.

Número de fãs do poker cresceu de forma acelerada

O número de entusiastas cresceu de forma acelerada nos últimos anos. De apenas algumas centenas no início do milênio, atualmente a Confederação Brasileira de Texas Hold’em revelou que já são mais de 7 milhões de jogadores em todo o território nacional.

Para se ter uma ideia da importância brasileira no cenário internacional, basta mencionar que o Brasil já é o oitavo país com mais jogadores de poker no mundo e esse número não para de crescer, com cerca de quinhentos mil jogadores começando a praticar a modalidade todos os anos.

A popularidade do poker nacional segue as tendências internacionais e a principal expoente que tem atraído novos jogadores é a modalidade online, que segue crescendo e evoluindo com novas tecnologias, como a rede 5G e a realidade virtual.

Poker conquista de famosos a pessoas comuns

É um fato que a modalidade já conquistou até mesmo diversas celebridades, mas um dos grandes atrativos do poker online é a possibilidade de qualquer pessoa pegar um smartphone e conseguir jogar.

Existem diversas histórias de competidores que começaram no poker de forma amadora e eventualmente se tornaram bem-sucedidos, mas poucas são tão inspiradoras quanto a de Alex Sousa Brito.

Oriundo de Osasco em São Paulo, o ex-gerente comercial estava desempregado e sem perspectiva de conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Ele então resolveu investir no poker online e após vencer alguns torneios satélites, uma espécie de etapa classificatória com baixo custo de entrada, conseguiu uma vaga para o renomado Sunday Million.

O Sunday Million é um dos maiores torneios de poker no mundo e reúne milhares de competidores em poucos dias intensos de competição em busca dos prêmios milionários.

Depois de três dias e aproximadamente vinte mãos, Alex conseguiu superar 93 mil competidores para embolsar US$1,19 milhões e levar para casa um dos maiores valores da história da competição.

Alex revelou em uma entrevista que ainda se considera um aspirante a competidor profissional, mas a vitória impressionante no torneio com certeza já o colocou no caminho certo para muitos outros grandes feitos.

Poker nacional deve crescer ainda mais no futuro

Com o número cada vez maior de dispositivos em circulação e a facilidade crescente de ingressar em torneios online de renome através de satélites, tudo indica que nos próximos anos o número de entusiastas de poker no Brasil deve crescer ainda mais e a modalidade deve se tornar uma parte ainda maior do mainstream.