Quais tipos de bônus de cassino são favoráveis e quais não são?

Como saber qual é o melhor cassino? O importante é a variedade de emuladores de jogos, a disponibilidade de sistemas de pagamento convenientes e, é claro, os tipos de bônus de cassino. Os clubes de jogos oferecem bônus de inscrição, bônus de indicação, bônus fixo, bônus de período e muitos outros. Não é fácil entender os benefícios dos bônus desde a primeira vez, por isso sugerimos que os considere em detalhes. Para sua conveniência, dividimos todos os tipos de recompensas para os jogadores no cassino em dois tipos: incentivos favoráveis e bônus, cujo benefício é duvidoso.

Incentivos favoráveis oferecidos pelos cassinos on-line

Bônus para registro no cassino com um depósito. Um novo jogador cria uma conta no cassino, faz o primeiro depósito em uma conta pessoal e recebe um incentivo de boas-vindas por isso. Normalmente, ele é expresso como uma porcentagem (de 100% ou mais) de aumento nesse valor. Diferentes cassinos têm suas próprias condições para apostar esse prêmio, bem como o limite mínimo e máximo do valor a ser depositado na conta;

Bônus de fidelidade. Acumulado para jogadores regulares do cassino. É uma recompensa de vários tipos: um presente de aniversário na forma de um valor fixo para apostas, um bônus de reabastecimento regular (todo fim de semana, todo mês etc.), sorteios de grandes prêmios e outros;

Bônus para grandes apostadores. Para os jogadores que fazem apenas grandes apostas e as fazem com frequência, os clubes de jogos criam um sistema especial de privilégios. Ele geralmente começa com a criação de uma conta – os grandes apostadores recebem um bônus especial pelo registro no sistema;

Bônus para pagamento por meio do sistema de pagamento. Refere-se a situações em que os jogadores se beneficiam do uso de um determinado sistema de pagamento – eles recebem uma porcentagem do valor depositado em sua conta pessoal (geralmente de 10 a 20%). Isso permite que você cubra totalmente o custo do saque (cerca de 3%);

Bônus de retorno. Pertence aos apostadores que perderam suas apostas ao jogar em determinados emuladores. Como regra, é devolvida uma pequena porcentagem do valor perdido. São raros os cassinos on-line com bônus de reembolso. Isso se deve ao fato de que essa recompensa não é lucrativa para o próprio clube. Mas os cassinos iniciantes praticam o bônus de retorno para apoiar os perdedores e incentivá-los a permanecer no sistema.

Bônus pelo registro de um “amigo” indicado. O bônus de indicação é expresso como uma recompensa para o jogador que “trouxe” um novo membro. O recém-chegado, nesse caso, deve criar uma conta e fazer um valor mínimo para o primeiro depósito.

Bônus questionáveis em clubes de jogos

Bônus para registro no cassino sem depósito. Seu princípio é o mesmo do registro com um depósito. No entanto, na prática, é difícil tirar proveito dessa recompensa. Esse bônus não é retirado diretamente, mas sim apostado. E as condições de apostas são muito mais complicadas do que as de um bônus de depósito. Muitas vezes, para apostar, o jogador precisa fazer apostas muito grandes em emuladores;

Bônus fixos. Representa o acúmulo de um determinado valor na conta do jogador. Ele está sujeito a apostas obrigatórias. Se, no final da sessão, o jogador continuar ganhando, a conta dele será automaticamente cancelada com o valor total do bônus fixo em favor do cassino. No caso de apostas perdidas, esse dinheiro ainda terá de ser devolvido, mas já a partir de seus fundos pessoais. Esse bônus é apropriado em um caso – para recuperar uma grande quantia negativa, mas não deixa de ser menos arriscado;

Como resultado, pode-se ver que não é difícil encontrar um cassino on-line com um bônus que seja favorável. No entanto, recomendamos que você leia atentamente as regras da ação antes de aceitar outra oferta “tentadora” do clube de jogo.

Imagem de Nemanja_us por Pixabay