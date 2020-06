Petrobras aposta em games para conscientizar empregados sobre coronavírus

As peças passam orientações para proteção da saúde de forma lúdica

A Petrobras lançou uma nova companha corporativa que tem como propósito engajar ainda mais seus colaboradores na proteção de sua saúde contra o coronavírus. As peças são marcadas por uma linguagem visual e verbal que utiliza games como gatilhos para resgatar a memória afetiva dos colaboradores, reforçando de um jeito leve e lúdico cuidados importantes durante a pandemia.

“Superar Fases com Segurança”

A campanha “Superar Fases com Segurança” faz a conexão do jogo com mensagens relacionadas à proteção da casa, da família, da saúde, do espaço e do trabalho. E a partir desses cinco pontos centrais, a aposta foi em refinar e simplificar informações sobre isolamento domiciliar, cuidados com a família, higiene pessoal, distanciamento social e controle de diagnósticos.

A opção por este formato levou em conta os desafios atuais para captação de imagens por causa do isolamento social e o volume de informações que as pessoas já recebem massivamente por diversos meios de comunicação. E chegou a este modelo: com animações, cores, mensagens curtas e leves que incentivam um comportamento mais atento tanto em casa como nos locais de trabalho. O material inclui filmes, cards, cartazes e materiais que dão suporte aos gestores na disseminação dessas orientações para suas equipes.

Foto: AGÊNCIA PETROBRAS

A campanha, que leva a assinatura “No mundo real, a gente só tem uma vida”, atingirá profissionais da Petrobras em todo o país. Tanto os que continuam atuando nas unidades operacionais para garantir a prestação de serviços essenciais, como o fornecimento de combustíveis e energia que abastecem ambulâncias, hospitais e veículos de carga e transporte, até os mais de 30 mil colaboradores que passaram a trabalhar em casa durante a pandemia.