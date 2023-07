Fundhas tem novo canal em rede social voltada para jovens

A Fundhas (Fundação Hélio Agusto de Souza) agora também está presente no TikTok, uma das redes sociais que mais crescem no mundo.

Voltado para um público jovem, o aplicativo de mídia permite criar e compartilhar vídeos curtos e já tem mais de um bilhão de usuários em todo o mundo.

A Fundhas já tem canais no Instagram e Facebook, plataformas que ajudam a divulgar a programação de cursos e atividades desenvolvidas na entidade educacional.

Tik Tok

O novo canal no Tik Tok vai permitir maior proximidade com os milhares de jovens atendidos nas unidades da Fundhas espalhadas por São José dos Campos.

Fundhas

Mantida pela Prefeitura ao longo dos 36 anos de existência, a Fundhas contribuiu com a formação de mais de 30 mil crianças e jovens, que viram a possibilidade de realizar sonhos e de obter crescimento profissional.

Com atuação no contraturno da escola, a fundação oferece projetos voltados a diversas áreas – música, dança, teatro, artes, tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade – e mantém cuidado especial no reforço escolar. Todos os atendidos recebem gratuitamente alimentação, uniforme e transporte.