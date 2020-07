No novo normal, o melhor presente para o Dia dos Pais é deixar a casa mais conectada e aconchegante

TVs e ares-condicionados da marca TCL equipam as casas e encantam os pais apaixonados por inovação

Moderna e com design elegante, Android TV P8M da TCL combina com todos os estilos de pais (foto: Divulgação/TCL)



O Dia dos Pais está chegando e a TCL, marca líder global em Android TV, tem o presente ideal para homenagear aquele que sempre esteve ao seu lado e ensina lições para a vida toda. A marca apresenta sugestões de presentes modernos e tecnológicos, que prometem agradar aos papais mais exigentes e fazer parte do dia a dia de toda a família.

TCL

Por isso, que tal encantá-lo com uma moderna Android TV 4K com controle por comando de voz ou se antecipar e preparar a casa para o verão com um ar-condicionado que consome pouca energia e ainda é ecológico? Além de surpreender com produtos ideais para o dia a dia, a TCL pensa em proporcionar diversão e informação com a melhor plataforma de entretenimento da atualidade.

Com opções em alta tecnologia, que proporcionam as melhores experiências aos consumidores, a TCL está presente nas melhores redes varejistas e e-commerce do Brasil. Por isso, se você não pode ir até uma loja, não se preocupe, pois comprando online, o seu pai recebe o presente em casa! Confira as opções e aproveite para não perder nenhuma oportunidade.

Promoção Globoplay

Todos os clientes que comprarem uma TV das marcas SEMP ou TCL ganham dois meses de cortesia na assinatura do Globoplay para aproveitar grandes filmes, séries, novelas e conteúdos esportivos e jornalísticos. Em tempos em que a permanência em casa se tornou tão importante para cuidarmos de quem amamos, nada como curtir a companhia da família em segurança com um ambiente climatizado ou uma TV que traz inúmeras funcionalidades. Saiba mais no site http://www.semptcl.com.br/promogloboplay/.

Android TV TCL P8M 4K

Com a Android TV TCL P8M 4K, a experiência com a TV irá muito além de assistir futebol, filmes e séries. Disponível nos tamanhos de 50″, 55″ e 65″, essa moderna TV tem resolução 4K, que reproduz detalhes impressionantes, tornando seus conteúdos muito mais realistas. A tecnologia HDR (High Dynamic Range) oferece um padrão superior de contraste e brilho, exibindo muito mais detalhes da imagem com cores vivas, tons brancos mais brilhantes e tons pretos mais profundos. Já o Micro Dimming controla da iluminação em 512 regiões da tela para o máximo ajuste de qualidade de brilho, contraste e cores perfeitas O design de bordas finas, a espessura slim e o acabamento metálico fazem a TV combinar com qualquer ambiente.

A P8M dá um show em tecnologia integrada. Ela possui a plataforma de inteligência artificial da TCL que permite que os usuários controlem dispositivos inteligentes pela casa por comando de voz. O Google Assistant integrado responde por voz a solicitações em português com interação fácil e intuitiva e permite consultar informações específicas, como clima, trânsito, fatos, e, ainda, organizar a agenda da casa e da família. O Chromecast bult-in espelha e transmite o conteúdo de notebooks e celulares diretamente na TV, facilitando a conexão e a interação com o conteúdo de interesse. Já o Bluetooth dá a liberdade de não usar fios e possibilita dispositivos de áudio se interligarem de maneira rápida e descomplicada, bastando apenas que eles estejam próximos um do outro.

A P8M já vem com aplicativos como Netflix, Youtube, Prime Video, Globoplay e Google Play, onde é possível escolher outras opções entre as centenas de aplicativos disponíveis para essa TCL Android TV.

Preço sugerido: a partir de R$ 2.699,00 (preço sugerido para o modelo de 55 polegadas na Fast SHop)

Onde comprar: http://www.semptcl.com.br/produtos/android-tv-led-tcl-55p8m-4k-uhd-hdr/?attribute_pa_tamanho-da-tela=55&comprar=sim

Ar-condicionado

O verão está chegando e o Dia dos Pais é uma ótima oportunidade para se antecipar e preparar desde já a casa para a próxima temporada de calor. A linha de ares-condicionados split inverter Elite Series da TCL proporciona a melhor experiência de climatização residencial em dois modelos repletos de funcionalidades: o TCL Inverter Elite modelo frio e o TCL Inverter Elite modelo quente/frio .

Com o modelo TCL Inverter Elite modelo quente/frio, o consumidor pode escolher como climatizar o ambiente de acordo com a temperatura do dia. Além disso, ambos os modelos split da TCL Inverter Elite Series possuem muita tecnologia para tornar a utilização ainda mais moderna.

Disponíveis em quatro capacidades que vão de 9.000 a 24.000 BTU/h, a praticidade já começa na instalação por um especialista, com o dreno bilateral, ou seja, o TCL inverter Elite Series pode ser instalado em qualquer lado do cômodo, tornando a instalação mais rápida e prática em qualquer ambiente. A manutenção também se torna eficiente com o modo auto diagnóstico, no qual o display dos aparelhos informa qualquer erro de conexão e funcionamento.

A função I feel ajusta a temperatura de modo automático de acordo com a temperatura ambiente, proporcionando sempre o melhor conforto para o usuário e a função Louver position memoriza a posição das aletas para melhor direcionamento do ar. Já o modo I set guarda todas as suas preferências, ou seja, a configuração ideal é acionada com apenas um botão. Os produtos ainda têm a seleção Mute, que coloca os aparelhos em modo de velocidade baixa e deixa o ambiente mais silencioso e agradável para garantir boas noites de sono.

Preços sugeridos TCL TAC CHSA INV: R$ 1.899,00 (9.000 BTU/h) | R$ 1.999,00 (12.000 BTU/h) | R$ 3.199,00 (18.000 BTU/h) | R$ 3.999,00 (24.000 BTU/h)

Onde comprar: http://www.semptcl.com.br/produtos/ar-condicionado-elite-series-tcl-inverter-quente-e-frio/

Preços sugeridos TCL TAC CSA INV: R$ 1.699,00 (9.000 BTU/h) | R$ 1.899,00 (12.000 BTU/h) | R$ 2.899,00 (18.000 BTU/h) | R$ 3.799,00 (24.000 BTU/h)

Onde comprar: http://www.semptcl.com.br/produtos/ar-condicionado-elite-series-tcl-inverter-frio/

SEMP TCL

A SEMP TCL é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma trajetória de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de TV e de rádio no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL Corporation. Inicia-se uma nova joint venture, agora, com a líder global em Android TVs e segunda maior fabricante de televisores do mundo, passando a empresa a se chamar SEMP TCL e a oferecer ao mercado brasileiro produtos de duas grandes marcas: SEMP e TCL. Já em 2019, consolida sua parceria de maior relevância no âmbito esportivo, após a união com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol, além do patrocínio ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do squad de embaixadores de alta relevância no surfe e no futebol, com Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb, Sophia Medina, Ryan Kainalo e Rodrygo Goes. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da SEMP TCL uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações, acesse http://www.semptcl.com.br .

TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK, incorporada nas Ilhas Cayman com responsabilidade limitada) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder global no segmento de TVs. Classificada em 2º lugar no volume de vendas do mercado global de TVs em 2019, de acordo com a Sigmaintell, a TCL opera seus próprios centros de fabricação e pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo com produtos vendidos em mais de 160 países. A TCL é especializada na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de eletrônicos de consumo, que variam entre TVs, dispositivos de áudio e produtos domésticos inteligentes. Para mais detalhes, visite: http://electronics.tcl.com .