Gaúcho Phillipp Grochtmann é o campeão da Semana Internacional de Vela de Ilhabela

Edição virtual da maior regata da América do Sul teve sua final disputada nesta quinta-feira (30)

O gaúcho Phillipp Grochtmann foi o campeão da 47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela – Virtual Edition. O velejador venceu a regata final disputada nesta quinta-feira (30) na raia olímpica do Rio de Janeiro do simulador Virtual Regatta. A medalha de prata ficou com o brasiliense Lucas Rocha Dantas (@Lucas RD), de apenas 15 anos. O velejador de Ilhabela Samuel Solano (@thinkinghard) ficou com o bronze. A competição inédita contou com 76 velejadores virtuais de 12 estados. Foram realizadas 20 provas em várias cidades do mundo.

Gaúcho Phillipp Grochtmann

Gaúcho Phillipp Grochtmann

Phillipp Grochtmann correu a 47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela – Virtual Edition com o perfil @Philipp_ e aproveitou sua experiência internacional na regata final com pontuação zerada. O atleta é o número dois do País no ranking mundial digital e também na vela real, tendo participado da Semana Internacional de Vela de Ilhabela nos barcos Angela Star e Crioulla.

”É uma sensação boa ser campeão, foi um campeonato com grandes velejadores virtuais, e uma regata final valendo o titulo da um gosto ainda melhor”, disse Phillipp Grochtmann, que está de olho na Olimpíada de Paris 2024 na classe Laser.

”O campeonato foi muito bem organizado, no estilo de Ilhabela! Parabéns para todos os organizadores e velejadores de todas idades!

A grande final da Semana Internacional de Vela – Virtual Edition, disputada com o modelo Offshore. O campeonato teve também barcos da J70.

Vice-campeão, o brasiliense Lucas Rocha Dantas liderou o campeonato até as regatas semifinais e finais. O adolescente de 15 anos nunca esteve em Ilhabela (SP) para correr o tradicional evento, mas esse resultado o motivou!

”Essa experiência de participar virtualmente da Semana Internacional de Vela de Ilhabela tem sido muito divertida e gratificante para mim. Ficou então a vontade de um dia ter a oportunidade de participar presencialmente desse que é o maior evento de vela oceânica da América Latina. Seria realmente uma experiência incrível!”, contou Lucas Dantas.

A organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela – Virtual Edition já sinalizou a entrada da classe online para a próxima edição do evento, em 2021.

”Certeza que a vela online veio pra ficar e será uma classe nova na edição 48! Seja via Virtual Regatta ou Virtual Skipper. Estou muito orgulhoso de fazer história e mostrar a nossa força, nossa capacidade de gestão e de mobilização. Sempre digo que a SIVI une players importantes: comunidade e patrocinadores, Prefeitura e Yacht Club de Ilhabela. Esse número ganhou um player novo: o online. Seja como velejadores ou consumidores de bom conteúdo como no MIT Talks”, explicou Mauro Dottori, organizador do evento.

Gaúcho Phillipp Grochtmann

47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela – Virtual Edition

Resultados finais

1º – Phillipp Grochtmann (philipp_ )

2º – Lucas Rocha Dantas (Lucas RD)

3º – Samuel Solano (thinkinghard)

4º – Nick Pellicano Grael (nickgrael49er)

5º – Ricardo Paranhos (Canelão_470)

6º – Ronald Gomes (GeoFesta)

7º – Guilherme Dietze (marujodecamburas)

8º – Allan Godoy (godoylaser)

9º – Marco Guedes (caipirinha)

10º – Gutemberg Neto (crazy boy)

Os participantes ganharam um show virtual da banda Tom Cats após as regatas.

O evento teve realização do Yacht Club de Ilhabela e organização da Tribu Live Marketing e Full Time Eventos e Turismo, e transmissão RCE Digital.

A assessoria de imprensa e comunicação da agência On Board Sports. A comissão técnica é da E-Ventos, Vela Viagem e Ventos Leste. O patrocínio fica por conta da Mitsubishi e da Cerveja Sol.