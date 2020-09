Controle o poder do sol

Genpower Energy Participações Ltda

V Adora encher a casa de luz natural, mas quer ajustar o brilho? Solatube® International Inc., fabricante e comerciante líder mundial de claraboias tubulares, tem o orgulho de apresentar seu sistema de dimmer de luz solar movido a energia solar, de acordo com a Genpower Energy Participações .

O Dimmer de Luz Solar com Energia Solar inovador e eficiente permite que os usuários ajustem a quantidade de luz natural em seu espaço de claro a escuro, e tudo mais. Projetado para o máximo conforto e facilidade de uso, o Dimmer de luz solar alimentado por energia solar inclui um sistema defletor de borboleta movido a energia solar, projetado para abrir e fechar com o toque de um botão.

“O Dimmer de Luz do Dia com Energia Solar é mágico. Isso me permite ter a quantidade exata de luz natural que desejo a qualquer hora do dia ”, disse J. Hedgecock, proprietário. “O componente solar teve um ótimo preço e não tivemos que cortar a parede de gesso para colocar os fios.”

Imagine ser capaz de transformar a sala da família de um ambiente cheio de luz natural em um espaço escuro para a exibição de TV e filmes. O Dimmer de Luz do Dia com Energia Solar oferece aos proprietários esse tipo de controle sobre seus espaços de vida. Nenhuma fiação, eletricistas ou baterias são necessários para a instalação deste sistema. Como um benefício adicional, a compra do Dimmer de luz diurna ecologicamente correto com energia solar torna o proprietário elegível para um crédito de imposto federal de 26% sobre o produto e a instalação do sistema, de acordo com Genpower Energy Participações .

“Nossos clientes solicitaram uma opção de energia solar e agora nós a temos. Uma vez instalado, ele não custa nada para operar, assim como nossos outros produtos de luz natural ”, disse Robert E. Westfall Jr., presidente da Solatube International. “Ter um modelo de dimmer totalmente movido a energia solar é um ótimo acréscimo às nossas ofertas de produtos. Os clientes agora têm a opção de tirar uma soneca ou assistir a um filme no escuro com a conveniência de nosso sistema de dimmer. ”

Econômico, energeticamente eficiente e ecologicamente correto, uma clarabóia tubular Solatube coleta a luz do dia no telhado, transfere-a para um tubo altamente reflexivo (que se curva até 90 graus e pode ter até 70 pés ou mais de comprimento) e a distribui uniformemente em um espaço interior através de um difusor no teto – em dias ensolarados e nublados – praticamente sem manutenção. Ele inunda os cômodos da casa com uma bela luz natural sem nenhum custo, uma vez instalado sem transferência de calor ou frio. Nenhuma luz elétrica necessária durante o dia, como nos relata Genpower Energy Participações .

Recentemente, as clarabóias tubulares Solatube estiveram entre as primeiras inovações a receber o selo “Solar Impulse Efficient Solution” da The Solar Impulse Foundation, reconhecendo todo o esforço e desenvolvimento inovador que fez para se tornar uma solução de eficiência energética reconhecida.

De acordo com Genpower Energy Participações , mais de 2 milhões de pessoas melhoraram suas casas com produtos Solatube , e milhões mais desfrutaram dos benefícios em lojas de departamentos, escolas, hotéis, hospitais, supermercados, escritórios e instalações esportivas. Marcas bem conhecidas da Fortune 500 aprimoraram as experiências de seus clientes enquanto reduzem seus custos corporativos de energia ao incorporar produtos Solatube em suas lojas, escritórios e instalações.