Samsung Ocean anuncia Ocean Academy Talks com foco em Inovação

Marcado para a próxima terça-feira (30), o evento ocorre presencialmente no campus do Samsung Ocean em Manaus e é aberto ao público geral

O Samsung Ocean, programa de capacitação tecnológica da Samsung, está com as inscrições abertas para o painel gratuito sobre Inovação. Os participantes do próximo Ocean Academy Talks, marcado para a terça-feira, 30 de maio, poderão aprofundar seus conhecimentos sobre o tema com uma nova visão acerca da Inovação Tecnológica e suas características. A atividade presencial tem início às 17h30 (horário local) e oferece certificado de participação com validação de duas horas.

“O Samsung Ocean aborda em suas atividades os temas de maior relevância no mercado da tecnologia. A inovação, obviamente, é um tema em alta e que, além de complexa, envolve uma série de etapas e elementos em sua aplicação. Pensando nisso, essa atividade tem como proposta apresentar e discutir o que há de mais novo em inovação tecnológica, incluindo ferramentas, métodos de aplicação e diferentes abordagens”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung. “Este é também um espaço criado para que os participantes compartilhem suas experiências e ampliem sua rede de contatos”.

A atividade será conduzida pelo instrutor Cleto Legal, do Samsung Ocean, e vai apresentar uma visão ampliada sobre a inovação tecnológica e suas características. Os tipos de inovação e suas estratégias também serão abordados durante a atividade, além de cases de inovação tecnológica como exemplos práticos de aplicação.

Podem participar da atividade estudantes, professores, empreendedores e interessados em geral com idade acima de 18 anos. Clique aqui para se inscrever e saber mais.

Saiba mais sobre o Samsung Ocean

Com agendas mensais de atividades e cursos nos formatos presencial e remoto, o Samsung Ocean é o programa de capacitação tecnológica da Samsung. As atividades do programa são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação aos alunos concluintes. Clique aqui para acessar a agenda completa de atividades do Ocean para o mês de maio. Inscrições e outras informações sobre a iniciativa também estão disponíveis no site https://www.oceanbrasil.com e no aplicativo, disponível para download na Play Store.

Ocean Academy Talks

Ocean Academy Talks: Inovação e Inovar – uma visão

Quando: 30 de maio de 2023 às 17h30 (horário de Manaus)

Onde: Campus do Ocean Manaus na Universidade Estadual do Amazonas (UEA)

Inscrições: https://www.oceanbrasil.com/atividades/3210-Inovacao-e-Inovar:-uma-visao

Investimento: Gratuito

Público: Estudantes, Profissionais, Empreendedores, interessados em geral com 18 anos ou mais

Instrutor: Cleto Real – Engenheiro eletricista formado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá Minas Gerais (EFEI/UNIEFEI), com mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e especialista em Inteligência Competitiva pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Foi coordenador do curso de engenharia elétrica; de tecnologia em jogos digitais e de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho na Escola Superior De Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA). Professor adjunto na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e professor pesquisador do Projeto Ocean Brasil na UEA, com atuação em projetos e soluções de inovação tecnológica. Trabalha com projetos de desenvolvimento e de gestão educacionais; projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), e projetos institucionais com indústrias e órgãos de fomento e projetos de criação de startups (empreendedorismo e inovação).

Sobre a Samsung Electronics Co. Ltd.

A Samsung inspira o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras. A empresa está redefinindo o mundo de televisores, smartphones, dispositivos portáteis, tablets, equipamentos digitais, sistemas de rede, memória, sistema LSI e soluções de semicondutores e LED. Para saber as últimas notícias, visite a Samsung Newsroom em https://news.samsung.com/br.