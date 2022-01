Programa social da Coop contempla 13 instituições beneficentes em 2021

Em São José dos Campos, foi contemplada a Obra Social e Assistencial Frei Dionísio

Para apoiar ações e iniciativas das instituições nas cidades onde a Coop está presente, visando à transformação e promoção social da população em situação de vulnerabilidade, a Coop criou o Programa de Benefícios às Entidades.

Ainiciativa acontece desde 2002 e já beneficiou 270 entidades com a verba de mais de R$ 5 milhões para a elaboração de projetos sociais.

Em 2021, a 19ª edição do programa contemplou, com a verba de R$ 180 mil, 13 entidades, sendo nove do Grande ABC e quatro do interior de São Paulo, todas instaladas nas 10 praças de atuação da Coop.

Programa social da Coop

São elas: ABC Aprendiz, Camp Piero Pollone e Berçário Creche João XXIII (Santo André); Associação Beneficente Lar do Progredir Infinito e Lar Escola Pequeno Leão (São Bernardo do Campo); APAE de São Caetano do Sul; Associação Brasileira de Ação Social Cristã (Diadema); Chácara Flores (Mauá); Associação de Prevenção, Atendimento e Inclusão da Pessoa com Deficiência (Ribeirão Pires); Associação das Pessoas com Deficiência (Tatuí); Fundação Jaime Pereira (Piracicaba); Obra Social e Assistencial Frei Dionísio (São José dos Campos) e Pintura Solidária (Sorocaba).

De acordo com Camila Tobias, analista de Responsabilidade Social, os critérios para o uso do dinheiro foram flexibilizados por conta dos prejuízos causados pela pandemia no orçamento das instituições. A regra, até então restrita para projetos de melhoria da qualidade de vida dos assistidos, abriu exceção no ano passado para que os representantes pudessem liquidar o pagamento de aluguéis e contas de água e luz atrasados e até mesmo para a compra de alimentos e produtos de higiene. /span>

“Os R$ 180 mil dirigidos ao Programa de Apoio às Entidades integram a verba de R$ 540 mil (54% superior à de 2020) liberada pelos cooperados na Assembleia Geral Ordinária (AGO). Os R$ 360 mil restantes foram divididos e destinados, na forma de doações de alimentos, para os Fundos Sociais de Solidariedade (R$ 180 mil) e às Santas Casas de Misericórdia (R$ 180 mil), também instaladas nas cidades de atuação da Coop”, explica Camila Tobias.

COOP

Atualmente, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br