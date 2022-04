Figurino usado pelo ator Paulo Gustavo será sorteado pela Fraternidade sem Fronteiras

O conjunto com 4 peças foi usado durante o filme Minha Mãe é uma peça 3, pela personagem de Dona Hermínia

A Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF) promove a Campanha Todo aquele que acolhe é também mãe com o sorteio do figurino completo da personagem Dona Hermínia, interpretada pelo ator e comediante Paulo Gustavo, no filme “Minha mãe é uma peça 3”. O sorteio será realizado dia 14 de maio, sábado, às 11h (horário de Brasília), nas redes sociais da FSF. Para participar é preciso adquirir um ou mais número do sorteio no valor de R$10 reais cada.

O figurino foi doado à FSF pelo viúvo do ator, Thales Bretas, em parceria com a produtora do filme, a Migdal Filmes. Toda a arrecadação será revertida aos Projetos da FSF que acolhem crianças órfãs e refugiadas.

Paulo Gustavo

“Estamos muito felizes com esta parceria vinda de forma tão afetiva e generosa pelos familiares do Paulo Gustavo e pela produtora do filme. Quem participa da campanha, além de ter a chance de ganhar um figurino completo, exclusivo e autêntico da personagem Dona Hermínia, ainda contribui com os projetos da FSF para o acolhimento de crianças órfãs, refugiadas e em situação de extrema vulnerabilidade. São muitas as necessidades e esta campanha vem para nos ajudar nesta causa de amor e ajuda ao próximo”, explica o diretor de relações públicas da FSF, Andrei Moreira.

O figurino é composto por uma blusa, uma saia estampada, um cinto e um par de sapatos que foi utilizado pela personagem Dona Hermínia durante a cena do chá de bebê do neto dela no filme Minha mãe é uma peça 3. Produzido em 2019, o longa obteve a segunda maior bilheteria do Brasil e a maior arrecadação em ingressos vendidos.

Dona Hermínia

“A Dona Hermínia é uma personagem inesquecível e representa muito os valores da FSF, pela amorosidade, acolhimento, inclusão e diversidade. Mais que um figurino, é uma história muito significativa que agrega a nossa missão de fraternidade sem fronteiras”, conclui Andrei.

Para participar do sorteio, acesse: https://www.fraternidadesemfronteiras.org.br/diadasmaes/

Fraternidade sem Fronteiras

Sobre a Fraternidade sem Fronteiras – A FSF é uma Organização humanitária e Não-Governamental, com sede em Campo Grande (MS) e atuação brasileira e internacional, com atuação em 8 países, em alguns dos lugares mais pobres do planeta, com esperança e profundo desejo de ajudar, acabar com a fome e construir um mundo de paz. A instituição possui 74 polos de trabalho, mantém centros de acolhimento, oferece alimentação, saúde, formação profissionalizante, educação, cultivo sustentável, construção de casas e ainda, abraça projetos de crianças com microcefalia e doença rara. Todos os trabalhos são mantidos por meio de doações e principalmente pelo apadrinhamento.

Com R$ 50 mensais é possível contribuir com um projeto e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Mais informações podem ser obtidas pelo site http://www.fraternidadesemfronteiras.org.br.

Por Marco Antonio Cruz – Assessoria FSF

“Minha mãe é uma peça 3”