Netshoes leva Dexter Jackson, o The Blade, ao Arnold South America, em São Paulo

Marca esportiva também é uma das patrocinadoras do evento, o maior do setor na América do Sul, que será de 14 a 16 de abril, em São Paulo

Nos dias 14, 15 e 16 de abril, acontece o Arnold South America, maior e mais completo evento multiesportivo, de nutrição, bem-estar, negócios e fitness da América do Sul. A Netshoes é uma das patrocinadoras Gold do evento e traz como atração Dexter Jackson, um dos maiores nomes mundiais do bodybuilding. O e-commerce ainda marca presença com um estande que mira consumidores, pequenos varejistas, que podem vender no marketplace da empresa e também nos parceiros afiliados, que podem garantir uma renda extra ao divulgar e vender produtos da loja em seus sites e canais de comunicação.

“O patrocínio desta feira é estratégico para nós, pois a linha de suplementos alimentares têm crescido muito e queremos estar cada vez mais próximos de nossos consumidores, oferecendo as melhores marcas com produtos de alta qualidade” afirma André Alves, diretor comercial da Netshoes. Atualmente, o marketplace da empresa conta com mais de 500 sellers voltados ao segmento de suplementação e mais de 1.200 no setor de equipamentos fitness.

Bodybuilding

Durante os três dias de evento, a marca vai promover uma série de ativações para o público, além de oferecer brindes e venda de itens com descontos, com a comodidade de recebê-los em casa. Aos empresários do setor de suplementos alimentares e equipamentos fitness, o time do marketplace estará à disposição para dar explicações sobre como vender online pelo maior e-commerce esportivo do país.

Quem vende para a Netshoes tem uma vitrine de mais de 7 milhões de clientes de todo o país, com uma logística eficiente e acessível. “Participar deste evento tão importante no cenário do fisiculturismo é uma excelente oportunidade e um marco para a Netshoes“, afirma Gabriele Claudino, gerente de marca da Netshoes.

The Blade

The Blade – O norte-americano Dexter Jackson é conhecido como The Blade (na tradução: A Lâmina, apelido dado por se apresentar sempre em excelente forma física). Ele será a grande atração do estande da Netshoes. O bodybuilder é Mr. Olympia 2008, o título mais importante do mundo entre os atletas profissionais. Arnolld Schwarzenegger também fez fama como culturista ao levantar o troféu dessa competição sete vezes.

A edição 2023 do Arnold South America está sendo preparada para manter a tradição que o consolidou como o maior e mais completo evento multiesportivo, de nutrição, bem-estar e fitness da América do Sul. A expectativa é superar os números do ano passado. Foram 85.600 visitantes e mais de 10 mil lojistas presentes no evento, onde puderam conferir mais de 130 marcas expositoras. Tudo isso resultou em mais de R$ 150 milhões em volume de negócios.

Nos esportes, mais de dez mil atletas competiram em modalidades que ultrapassaram a casa das 30, incluindo olímpicas e não olímpicas. Desde 2013, o evento já atraiu cerca de 500 mil pessoas entre profissionais da área de fitness, nutrição, esportes e público em geral do Brasil e América do Sul. Desde 2017, o Arnold South America é realizado em São Paulo e já contabilizou cerca de 1 bilhão de reais em negócios.

Netshoes

Sobre a Netshoes – A Netshoes é o maior e-commerce esportivo do país e oferece um amplo portfólio de produtos e serviços. Além disso, acredita que o esporte é para todos e por isso tem comprometimento com o consumidor para proporcionar a melhor experiência de compra, entrega e qualidade dos produtos. A marca está no varejo digital há 23 anos e tem mais de 16 milhões de fãs nas redes sociais. A empresa também opera mais de 10 e-commerces no Brasil, como as lojas oficiais da NBA, NFL e Kappa, Rainha e Topper, além das lojas de clubes como São Paulo Mania, ShopTimão, InterShop, ShopVasco e Loja da Chape. Em 2019, a Netshoes passou a fazer parte do Magalu, reforçando o comprometimento da empresa com o consumidor e a visão de ser referência global em experiência de compra on-line por meio de inovação e conectividade em multiplataformas.

Arnold South America

Mais informações:

Site: www.arnoldsouthamerica.com.br/

Instagram: @arnoldsouthamerica

Facebook: www.facebook.com/arnoldsouthamerica/