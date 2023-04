INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 41 º EDIÇÃO MAKE MUSIC DAY BRASIL 2023

As inscrições da edição MAKE MUSIC DAY BRASIL 2023 que acontece no dia 21 de junho estão abertas e podem ser realizadas até o dia 08/06/2023. Para participar, basta acessar: https://makemusic.org.br e realizar sua inscrição gratuitamente.

Make Music Brasil

O Make Music Day, originalmente chamado de Fête de la Musique (“Festival de Música”, ou, “Fazer Música”), teve início na França, no ano de 1982. Hoje, celebrado em 21 de junho, por mais de 1000 cidades em 120 países, o Festival tornou-se um fenômeno internacional, chegando a sua 41 º edição.

Hoje, além da França, é realizado na Austrália, China, Itália, Nigéria, Reino Unido, EUA, Alemanha, Peru, Japão, Equador, Canadá, México e muitos outros países do mundo, ganhando ruas, praças, parques, telhados, varandas, transmissões simultâneas online e qualquer outro espaço pronto para receber e oferecer a música em seus diversos estilos, de forma gratuita para públicos de todas as idades, sempre em 21 de junho, incluindo o Brasil.

No Brasil, o evento foi criado através da iniciativa de Daniel Neves, presidente da ANAFIMA (Associação Nacional da Indústria da Música), que representa o Brasil no Comitê Internacional da Música Global, dentro da NAMM FOUNDATION (National Association Music Merchants). Em uma das reuniões do Comitê, Daniel gostou do que ouviu de Paul McManus, então presidente da Music Industries Association e Music for All Charity, no Reino Unido, que relatou o sucesso do National Learn to Play Day em seu país. Surgiu então a ideia de fazer no Brasil, uma semana de aulas gratuitas de música para pessoas de todas as idades em torno do país, dando ênfase também a inclusão social, ensinando música aos portadores de necessidades especiais. O evento, que foi um sucesso, contou com a participação de 2432 pessoas com 600 horas de música, firmando-se como MAKE MUSIC BRASIL e, em 2109 fazendo sua estreia no MAKE MUSIC DAY, o maior celebração da música no mundo.

A missão do MAKE MUSIC DAY é mostrar à população do mundo inteiro a importância da música para a formação da sociedade como um todo, gerando empregos, influenciando a economia e distribuição de rendas, movimentando os meios de comunicação e a mídia em geral, além de aproximar os povos e suas culturas no âmbito global, de forma harmoniosa e criativa, como aconteceu na edição de 2022, em que os povos originários indígenas tiveram sua rica participação.

No Brasil, o MAKE MUSIC DAY tem o patrocínio da Associação Nacional da Indústria da Música (ANAFIMA) e da NAMM Foundation. São mais de 30 coordenadores do Festival, espalhados pelas cidades do país. Em 2023, estão previstas mais de 80 cidades atingindo acima de 50 mil participantes, ligando vários estados num só evento no mesmo dia para celebrar a música. Desde cidades que nos presentearam com grandes compositores, músicos e intérpretes, até o mais distante amante da arte musical.

MÚSICA: Além de cultura, negócios e empregos

Para participar do MAKE MUSIC DAY 2023, basta entrar no site oficial do evento e seguir o passo a passo. Lá você encontra todas as informações sobre como se inscrever e divulgar o seu trabalho artístico.

Acesse: https://makemusic.org.br/inscreva-se/

“O Festival Make Music Day celebra as cores da rica experiência cultural do país. Temos uma cultura musical autenticamente brasileira, que mostra como ela é importante para a cultura de forma geral. Todos os estilos e gêneros vão ter seu espaço, até mesmo músicos amadores que doam seu tempo para fazer o bem, levando música ao vivo em creches e asilos”, diz Daniel Neves, coordenador nacional do Make Music Brasil.

“A música é uma linguagem universal e imaginar um mundo sem música é imaginar um mundo infeliz…” Por Rosi Celes

