Dicas para manter a rotina de trabalho saudável no home office

Você ainda está tendo dificuldades de se adaptar ao home office? Neste artigo, confira dicas práticas que melhorarão a rotina de trabalho e a sua saúde mental.

O ano de 2020 foi marcado pela grande necessidade de permanecer em casa. O cenário global foi fundamental para que um distanciamento social, nunca praticado pela sociedade atual, fosse adotado por todos. Com isso, todas as nossas rotinas foram modificadas, e uma das principais foi a profissional.

Desse modo, o home office nunca se tornou tão presente quanto agora. Em poucos dias, vimos todos os nossos equipamentos de escritório dentro das nossas casas. Para organizar a atividade, nossas agendas e planners ficaram lotados de compromissos, que resultaram em chamadas de vídeo para discussão de assuntos.

Apesar de todos esse processo ter sido desgastante para muitos profissionais, sabemos que existem dicas que fazem com que o trabalho cotidiano fique mais leve. Para outros, o home office está sendo algo positivo, fazendo com que algumas empresas adotem a forma de trabalho como fixa, já na contratação.

Pensando em aprofundar ainda mais esse assunto, apresentamos algumas sugestões para manter a rotina de trabalho saudável no home office. Se você acredita que precisa melhorá-la, então, está no lugar correto. Continue a leitura para conferir ainda mais!

1 – Separe um lugar especial na sua casa

A primeira dica da lista é fundamental para que o nosso cérebro entenda o local correto para trabalhar. Como fomos pegos de surpresa, tivemos que adaptar quartos e outros cômodos em escritório. Agora que temos mais certeza da situação, é hora de transformar o cantinho no local perfeito.

Ao escolher o cômodo, é possível decorá-lo, inclusive, com objetos que lembram o escritório da sua empresa. Assim, todos os itens necessários para a sua rotina de trabalho estarão à sua disposição. Não se esqueça de incluir uma cadeira confortável e uma mesa que abrigue todos os seus equipamentos.

2 – Faça algumas pausas durante o dia

Sabemos quanto a rotina pode ser estressante, no home office, mais ainda. Afinal, os problemas de casa podem se confundir com os do trabalho. Então, o recomendável é fazer pequenas pausas durante o dia. O objetivo é relaxar um pouco a mente.

Esses intervalos podem ser utilizados para ler as páginas do seu livro favorito, escutar músicas, tomar um café ou até tirar um tempinho para descansar. No fim do expediente, você perceberá quanto as pausas fizeram diferença.

3 – Avise para os familiares que está trabalhando

Como citado no item anterior, às vezes, fica complicado separar as tarefas da casa daquelas relacionadas ao trabalho, principalmente, para os papais e as mamães. Nesse caso, é recomendado avisar para a toda família que você está trabalhando e, durante esse tempo, não pode ser interrompido.

O legal é que, com o tempo, os seus familiares ou os colegas que dividem casa com você respeitarão o seu limite, resultando em menos interrupções durante o dia.

4 – Deixe tudo bem programado na agenda

As agendas virtuais e físicas estão aí para nos auxiliar durante a rotina de home office. Nos últimos tempos, elas têm se transformado em nossas melhores amigas, o que é muito positivo, pois nos ajuda a manter uma rotina de trabalho mais saudável.

Ao ter tudo registrado nas agendas e nos planners, você saberá quais atividades desempenhará ao longo do dia, tirando aquela sensação de confusão, principalmente, por não termos os colegas de trabalho próximos de nós.

Além disso, se no dia anterior, você já tem a agenda fechada, saberá quando poderá fazer pausas durante a rotina, delimitando, também, o horário de início e fim do trabalho.