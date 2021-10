Vôlei Renata é bicampeão paulista

Jogando em casa, o time venceu duas vezes (a segunda partida e o Golden Set) o Vedacit Vôlei Guarulhos para garantir mais um título do principal torneio regional do país

O Vôlei Renata segue dominando o vôlei paulista. A equipe de Campinas conquistou, na noite desta segunda, o bicampeonato no Paulista de Vôlei Masculino da Divisão Especial. O time comandando por Marcos Pacheco bateu o Vedacit Vôlei Guarulhos no segundo jogo do playoff final, por 3 a 0 (25/21; 25/19 e 25/19), e como havia perdido em Guarulhos, levou a decisão para o Golden Set. Já no set desempate, marcou 25/17 de garantiu o segundo título consecutivo para delírio das mais de 1250 pessoas presentes ao Ginásio do Taquaral, em Campinas. As duas equipes agora se preparam para a Superliga Nacional, com início no fim de semana.

Em desvantagem na série final, o Vôlei Renata só tinha uma alternativa para chegar ao título: vencer duas vezes. E a equipe foi em busca de seu objetivo fazendo um jogo eficiente e determinado nos quatro sets disputados. O primeiro passo foi vencer a partida de volta e, apesar de um começo nervoso e do bom desempenho e garra do adversário, teve o controle da partida a maior parte do tempo, fechando em 3 a 0. O Golden Set começou parelho, mas, aos poucos, o time soube controlar a situação e fechou com boa vantagem de 25/17, levando o primeiro título diante de sua apaixona torcida.

“O time se portou muito bem. O começo foi tenso, nervoso, não tinha como ser diferente pelo nível da partida. Depois com calma, tranquilidade, estrategicamente, jogamos muito bem. Fizemos um jogo agressivo, colocamos eles sob pressão, mantivemos a consistência na virada de bola, forçamos o saque. Mantivemos o padrão nos três sets. Desta forma, conquistamos o direito de ir para o Golden Set. Tivemos a felicidade de manter o padrão. Botamos o time deles o tempo todo sob pressão, não deixamos eles respirarem em nenhum momento e isso foi fundamental para essa grande conquista”, comenta o técnico Marcos Pacheco.

O vice-campeonato não apaga a excelente campanha do Vedacit Vôlei Guarulhos, do técnico Guilherme Novaes, que sempre esteve disputando as primeiras posições ao longo do torneio. Em dois anos de história, a equipe se tornou uma das forças do vôlei paulista e nacional. O levantador Sandro ressaltou o feito. “É difícil equilibrar o sentimento, porque queríamos o título, mas não tem como não estarmos alegres, pois somos vice-campeões. Apesar de no Brasil não se valorizar os vices, nós vamos comemorar e muito esta medalha de prata. Temos uma equipe que brigou até o final”, disse.

O Campeonato Paulista Adulto de Voleibol, Divisão Especial, tem organização e promoção da Federação Paulista de Volleyball.

