Feirão do Microcrédito do Banco do Povo começa nesta terça

A unidade do Banco do Povo em São José dos Campos realiza nesta terça (7) e quarta-feira (8) a 3ª edição do Feirão do Microcrédito para empreendedores que necessitam de empréstimos para alavancar ou viabilizar seus negócios.

Além da obtenção de empréstimos junto ao Banco do Povo, os munícipes também terão acesso aos serviços da Sala do Empreendedor e a cursos de qualificação oferecidos pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Todos os serviços serão oferecidos gratuitamente na sede do Banco do Povo, localizado na Câmara de São José dos Campos, das 9h às 16h30.

Banco do Povo

Neste ano, o Banco do Povo dobrou a concessão de créditos a pequenos empreendedores. Entre janeiro a outubro de 2021 foram concedidos R$ 3,2 milhões contra R$ 1,5 milhão emprestados no mesmo período do ano passado.

O aumento na concessão dos créditos para pequenos e micro empreendedores faz parte do Plano de Gestão 2021/2024, que prevê dobrar os valores ao final de 4 anos.

Apoio ao empreendedor

O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo de São Paulo em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos. Sua finalidade é gerar emprego e renda para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos.

O programa conta hoje com a menor taxa de juros do mercado, a 0,35% ao mês, e pode emprestar até R$ 21 mil.

Podem pleitear o empréstimo, empreendedores com empresa aberta, inícios de negócios, atividades informais (sem empresa aberta) tais como: boleiras, doceiras, salgadeiras, artesãos, vendedoras de produtos de catálogos, costureiras e outros, Microempreendedores Individuais – MEI, ME, EIRELI, LTDA, EPP e Produtores rurais (atividades de agronegócios), com CNPJ.

Entre os requisitos estão o desenvolvimento da atividade produtiva no município, não ter restrições cadastrais e faturamento bruto de no máximo R$ 4,8 milhões por ano.

Os microcréditos poderão ser pleiteados para compra de matérias-primas, mercadorias, capital de giro, compra e conserto de equipamentos, veículos e animais e insumos agrícolas, pagamento de insumos, entre outros.

3º Feirão do Microcrédito de Banco do Povo



Data: 7 e 8 de dezembro

Local: Banco do Povo – Câmara Municipal (Rua Des. Francisco Murilo Pinto, 33, Vila Santa Luzia)

Horário: 9h às 16h30

Mais informações: (12) 3925-6572 / 3925-6603 / 99716-2382

Empreendedores terão a oportunidade de conseguir empréstimos a juros reduzidos na 3ª edição do Feirão do Microcrédito do Banco do Povo – Foto: Claudio Vieira/PMSJC