Prefeitura, forças de segurança e Justiça reforçam proteção escolar

Prefeitura de São José dos Campos, forças de segurança e Justiça reforçaram as ações de prevenção e controle de segurança no ambiente escolar do município.

As medidas foram anunciadas na manhã desta quarta-feira (12) a todos os diretores de escolas da rede municipal, em reunião com representantes da Justiça, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e de autoridades da cidade, com transmissão ao vivo para a população.

A união do poder público visa ainda tranquilizar pais, responsáveis, profissionais da Educação e familiares para atuação em conjunto na prevenção, combate às fake news e reforço aos protocolos de segurança.

Diversas ações do Plano de Gestão da administração, que já acontecem na cidade, tratam da prevenção. Nas escolas, o programa de Educação 5.0 e a Educação Integral oferecem atividades no contraturno escolar e abordam as habilidades e competências socioemocionais, além do trabalho de assistentes sociais e psicólogos em parceria com o Setor de Orientação Educacional nas escolas infantis e do Fundamental, parceria com a Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e formação de mais de 360 profissionais em gestão de conflitos.

A segurança pública conta com ronda escolar municipal, que terá reforço, vigilantes nas unidades escolares, incluindo botão de pânico, instalação de câmeras no CSI, programa São José mais Unida, atividade delegada, entre outras.

Educação e Segurança

A Guarda Municipal terá reforço para atuação nas rondas escolares. O programa Atividade Delegada também será ampliado, com a contratação de mais policiais, e novos protocolos de segurança para situação de controle de acesso às escolas e emergências serão aplicados em toda rede de ensino municipal.

União de esforços

Para que as ações sejam efetivas e garantam tranquilidade às comunidades escolares e famílias é importante que cada ente da sociedade civil cumpra seu papel e que as forças atuem juntas.

Representando os diretores das escolas municipais, Marcela Vasconcelos, da Emefi Vera Lúcia Carnevalli Barreto, na região norte, reforçou sobre a orientação e apoio.

“As famílias precisam entender que a escola é o ponto de referência neste momento. A equipe gestora de cada escola está preparada para acolher e orientar. Todas as medidas cabíveis são tomadas quando recebemos denúncias, com apuração e responsabilidade”, disse a diretora.

Com experiência na abordagem e formação de educadores sobre gestão de conflitos no ambiente escolar, em parceria com a Secretaria de Educação desde 2018, o juiz da 6ª Vara Cível Alessandro Souza Lima, compartilhou pontos de seu projeto.

“O projeto já acontece há cinco anos, com formação de educadores. Teremos um programa de gestão de conflitos na Educação, que começa hoje, com ações de prevenção e técnicas baseadas em estudos científicos, queremos ampliar o alcance chegando até os familiares dos alunos. O conflito interpessoal bem gerenciado pode até fortalecer relações”, disse.

“Com a comunidade unida e a rede fortalecida temos um fluxo de informação e comunicação, com a Guarda, polícia, escolas e todos, para que as ações sejam mais eficientes. Temos um serviço de inteligência em contato com forças nacionais e até internacionais para monitorar as redes sociais, com agentes infiltrados que identificam pessoas e trabalham contra a divulgação de notícias falsas”, explicou o delegado do Deic, Renato Topan.

Segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude, Marcos César Vasconcelos e Souza, a “união de forças é muito importante diante da histeria que toda a sociedade passa”. “A Vara da Infância e Juventude tem tolerância zero às denúncias sobre possíveis ataques, com busca e apreensão e trabalho de investigação com a polícia Civil para informações”, afirmou.

“O trabalho em rede é muito importante. A parceria potencializa ações preventivas que vão trazer de volta a calma e a sensação de segurança que as escolas, família e toda sociedade necessita”, afirmou o comandante do 46º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Wilker dos Santos Lopes.

Como contribuir?

Pais e familiares de alunos, em caso de suspeitas e dúvidas procure a escola de seu filho.

Não compartilhe informações falsas, boatos ou fake news.

Disque 190 para denúncias e emergências.