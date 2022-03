‘Música no Parque’ – Concerto com Tenor Jean William e o violonista Rafael Altro

Após sucesso em 2021, concerto gratuito será apresentado no dia 13 de março em São José dos Campos, reunindo repertório com obras populares de Schubert, Villa-Lobos, Vivaldi, entre outros compositores; renomado tenor brasileiro já se apresentou para personalidades como Papa Francisco

O encontro do erudito e do popular. A união da uma voz potente de tenor lírico e de um violão eclético. O projeto ‘Clássicos com Jean William e Rafael Altro’ leva aos palcos o dueto do tenor Jean William e do violonista Rafael Altro, numa série de concertos gratuitos. Depois do sucesso em São Paulo, Santos e Uberaba (MG) no ano passado, a apresentação chega a São José dos Campos no dia 13 de março, dentro do projeto ‘Música no Parque’, que acontece todos os domingos no Bambuzal do Parque Vicentina Aranha.

O concerto passará ainda por Ribeirão Preto e Jundiaí neste ano. Todas as apresentações seguem os protocolos de segurança sanitária.

Com produção de Sandra Mimoto, da Ampliart Difusão Cultural, o projeto é realizado com patrocínio de Usina Santo Ângelo e Caldema, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo.

O repertório contempla clássicos de diferentes períodos da história, com obras populares de Franz Schubert, Heitor Villa-Lobos, Antonio Vivaldi, Eduardo Di Capua, entre outros grandes compositores, que receberam arranjos especiais. No palco, haverá momentos em que Jean e Rafael farão duetos; em outros, estarão como solistas; e também acompanhados de um grupo instrumental.

Tenor Jean William e o músico Rafael Altro

A escolha do programa foi feita em conjunto por Rafael e Jean. “Tentamos focar, principalmente, em um repertório que o público ouça e se identifique”, ressalta o tenor.

“Temos ‘Ave Maria’, de Schubert, que todo mundo conhece; canções napolitanas como ‘Torna Sorriento’ e ‘O Sole Mio’; e algumas peças barrocas que talvez o público não conheça, mas precisamos oferecer novidades a ele.”

Amigos fora dos palcos, Jean William e Rafael Altro se conheceram nos bastidores de um concerto do tenor com a Orquestra de São José dos Campos há alguns anos. A oportunidade de estrearem juntos uma apresentação em voz e violão aconteceu num evento fechado. Como a experiência foi bem-sucedida, em setembro de 2021 decidiram apresentar um projeto nos mesmos moldes, chamado ‘Uma Voz e Um Violão em Serenata’, em quatro lives e um concerto para uma plateia reduzida.

“Já nesse processo de ensaio de ‘Uma Voz e Um Violão em Serenata’, veio a ideia de fazer algo mais voltado para o erudito”, afirma Rafael Altro, que também é professor, compositor e produtor cultural. “Então, idealizei esse projeto ‘Clássicos’ pensando em nós dois como solistas.

”Uma Voz e Um Violão em Serenata

https://youtu.be/6rbXykQp-Ro

Insta: https://www.instagram.com/tenorjeanwilliam/?hl=pt

Parque Vicentina Aranha

Local: R. Eng. Prudente Meireles de Morais, 302 – Vila AdyanaData: 13 de março – Domingo – 10h30 São José dos Campos – SP

Entrada gratuita