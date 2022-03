Alunos de colégio participam de Hackathon de empreendedorismo social

Aliar aprendizagem e diversão é o objetivo do primeiro Hackathon para alunos e convidados do Colégio Anglo Cassiano Ricardo

Inspirado nas empresas de tecnologia, que contavam com as tais “maratonas de programação” (por isso o nome, de “hack” e “marathon” em inglês) e pensando em como auxiliar os alunos a desenvolverem soft skills, o Colégio Anglo Cassiano Ricardo, promove o 1º Hackathon by Anglo Cassiano Ricardo.

Colégio Anglo Cassiano Ricardo

Nesta primeira edição do evento, que se inicia no dia 11 de março às 20h e se encerra às 11h do dia seguinte, os alunos do segundo ano do ensino médio inscritos para participar serão desafiados a construírem soluções para problemas do mundo real a partir da perspectiva do empreendedorismo social.

Hackathon

“Nosso hackathon é um desafio que estimula as capacidades de trabalho em equipe, resiliência, conexão e inovação dos alunos em um momento imersivo na escola”, explica Luciana May, coordenadora do evento que foi elaborado em parceria com o Método Happiness, que traz conhecimentos sobre Design Thinking, soft skills e recreação.

De acordo com Luciana, são esperados dois tipos de resultados, os entregáveis diretos, que serão vistos durante o próprio evento, e segundo é o desenvolvimento a médio e longo prazo.

“Esperamos que, ao final do evento, os alunos tenham vivenciado na prática as etapas do Design Thinking, abordagem utilizada para pensar problemas e soluções de inovação”, explica.

Entre as etapas que serão vivenciadas pelos alunos durante o hackathon estão análise do real problema, desenvolvimento de protótipo, receber feedbacks e apresentar a proposta assertivamente no ‘pitch’, que é um discurso breve no qual a solução é apresentada.

1º Hackathon by Anglo Cassiano Ricardo

Início: 11/03 às 20h.

Encerramento: 12/03 às 11h

Local: Colégio Anglo Cassiano Ricardo

Rua Laurent Martins, 329 – Jardim Esplanada II, São José dos Campos – SP

Foto:Divulgação