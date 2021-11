Fundação Cultural realiza Mês da Música até dia 30

Realizado pela Prefeitura de São José dos Campos e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o Mês da Música está de volta e vai movimentar a cidade entre os dias 3 e 30 de novembro, com mais de 80 shows gratuitos em diversos locais e nos mais variados estilos musicais, tanto de forma presencial como virtual. No ano passado, em razão da pandemia, o evento não aconteceu.

Confira a programação completa aqui

A programação do Mês da Música representa uma mescla do cenário nacional musical, com a presença de artistas, cantores e grupos locais (que são 90%); e representantes do meio musical de outras regiões.

E, além de música, haverá intervenções artísticas, lançamento de livro e workshops de voz e de composições de canções, oficina de percussão e uma residência de composição.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

As apresentações virtuais serão transmitidas pelo canal da FCCR no YouTube e as presenciais terão público reduzido nos espaços programados. Para estes locais, os ingressos serão disponibilizados pelo site da FCCR (www.fccr.sp.gov.br), sempre com dois dias de antecedência do espetáculo, inclusive para os workshops, oficina e residência.

Atrações

Entre algumas atrações locais, fazem parte da programação o grupo Dom Pescoço, o compositor e intérprete Joca Freire, as cantoras Priscilla Coutto e Ana Morena, além do Coro Jovem de São José dos Campos. Entre os convidados, destaque para Jota.pê, Passarinho e o Sistema Brega de Som, a Cia. Ópera de São Paulo, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e a cantora Céu.

A programação também prevê a comemoração do Dia Mundial do Hip Hop, no dia 12, na Casa de Cultura Tim Lopes; uma mostra de DJ’s no dia 14, no Galpão Altino, batizada de DJ’s in da House e uma homenagem aos 25 anos da Casa de Cultura Rancho do Tropeiro Ernesto Villela.

As crianças também vão ganhar um Festança totalmente dedicadas a elas no Centro Cultural Clemente Gomes, no dia 15, das 10h às 17h. O local ganhará uma instalação sonora criada pelo Coletivo Parque do Bambu; uma oficina de construção de instrumentos de percussão com material reciclado, conduzida pelo grupo Reciclai; e apresentações musicais infantis.

Em todos os locais de apresentações presenciais serão seguidos todos os protocolos de segurança e combate à covid-19, como uso de máscara, álcool gel e distanciamento entre as pessoas.

Evento terá mais de 80 shows gratuitos de vários estilos musicais, realizados em diferentes locais da cidade – Arte: Divulgação – Foto: PMSJC