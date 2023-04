O MUNDO DE HUNDERTWASSER da Cia. VADABORDO é circo-teatro para todas as idades no Teatro Colinas

Indicado ao Grande Prêmio da Crítica da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e ganhador do Prêmio Aplauso Brasil em 2018, o espetáculo O MUNDO DE HUNDERTWASSER reestreia em circulação pelo Interior.

A primeira parada deste giro é São José dos Campos, onde a peça faz duas apresentações nos dias 15 e 16 de abril, sábado e domingo, às 16 horas no Teatro Colinas, no Colinas Shopping, avenida São João, 2200.

Trata-se de um espetáculo de circo teatro voltado para todos os públicos, inspirado na vida e na obra do pintor, arquiteto e ambientalista austríaco Hundertwasser, e na sua relação com a arte, a arquitetura e a ecologia.

A peça conta a história de Branca, uma menina tecnológica que não sabe usar as cores e só se relaciona com aparelhos modernos, até que tem a sua rotina alterada quando um artista surge, convidando-a a olhar o mundo através de telas e janelas vivas.

Com direção de Alvaro Assad e criação e atuação de Raul Barretto e Helena Cerello, o espetáculo estreou em São Paulo no SESC Consolação com ótimo retorno de crítica e público, tendo sido indicado para o APCA na categoria Grande Prêmio da Crítica, por levar ao teatro a obra do artista plástico Friedenreich Hundertwasser.

Carreira do espetáculo

Em 2019 recebeu o Prêmio Aplauso Brasil na categoria ‘Melhor espetáculo para público jovem e infantil’. E também esteve entre os 10 melhores espetáculos de teatro de 2018, segundo o Jornal Folha de São Paulo. Realizou apresentações no SESC Jundiaí, SESC Campinas, SESC Birigui, SESC Santos e em fevereiro de 2019 fez uma série de apresentações para os alunos da SP Escola de Teatro e da MT Escola de Teatro (Cuiabá).

Participou da Mostra de Teatro de Sertãozinho. Fez uma temporada bem sucedida, entre maio e junho de 2019 no Espaço Parlapatões. No segundo semestre de 2019, fez apresentações no SESC Bom Retiro, SESC São Carlos, SESC Araraquara e SESC Belenzinho. E ainda participou, com uma série de 8 apresentações do Festival de Circo de Recife. Em 2020, foi contemplado com o Prêmio PROAC Lab, e foi pré-selecionado pelo Edital CCBB para uma turnê pelas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. Durante a pandemia fez apresentações com transmissões on line, através de apoio da Prefeitura de São Paulo.

Quem foi Hundertwasser

Hundertwasser (1928-2000) foi um pintor, artista gráfico, poeta, arquiteto e defensor do meio ambiente que nasceu em Viena, na Áustria e viajou por muitos países, pintando e imaginando uma visionária concepção de mundo, onde o homem e a arte pudessem estar integrados à natureza.

Hundertwasser dizia que: “O homem deveria devolver à natureza tudo que tirou dela”, portanto, se para construir uma casa, árvores foram cortadas, o mínimo que o homem poderia fazer seria replantar esse verde nos telhados e ter dentro de suas casas árvores inquilinas.

Em suas obras, o artista valorizava as curvas e espirais, pois tinha aversão à linha reta, por conta de sua monotonia. Além disso, uma de suas principais teorias é a das “Cinco Peles”, que seriam: a primeira pele, a nossa própria pele; a segunda pele, as nossas roupas; a terceira pele, a nossa casa; a quarta pele, nosso meio social, nossa cidade; e a quinta pele, nosso planeta.

Nesse contexto, cada homem deveria ter o direito de ter a sua pele respeitada pela sua cor e sua história; o direito de se vestir de acordo com sua vontade; o direito de ter a sua própria janela; o direito de poder interferir com criatividade na cidade; e de viver em um mundo onde a natureza e o belo são preservados.

O MUNDO DE HUNDERTWASSER



Dias 15 e 16 de abril, sábado e domingo, às 16 horas.

Teatro Colinas – Colinas Shopping, Jardim Colinas, avenida São João, 2200. Tel. 012.3204-5236. São José dos Campos

Ingressos: $50,00 -inteira / $25,00 – meia

Classificação indicativa: livre

Foto:João Caldas