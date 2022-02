Colinas Shopping promove feira de livros infantis com títulos a partir de R$ 5

Evento ‘Book Lovers Kids’ fica na praça de eventos até o dia 16 de março

Um passeio cultural com teatro, cinema e clássicos da literatura infantil. Até o dia 16 de março, o Colinas Shopping recebe, no piso térreo, a feira de livros Book Lovers Kids, que promete deixar a visita ao shopping ainda mais divertida.

Com o objetivo de incentivar o hábito da leitura desde cedo, o espaço oferece mais de 3.000 títulos infantis e infantojuvenis a partir de R$ 5. Além de clássicos e contos da literatura infantil, a feira reúne livros interativos, como de jogos e mágica, e opções em diversos formatos: 3D, para colorir, livros de fantoche, sonoros, mini e gigantes, entre outros.

Feira de livros

A Book Lovers é uma das principais feiras de livros do Brasil. Desenvolvida pela Ponto Cultural, busca criar um mundo encantado dos livros e levá-lo para perto das crianças e jovens. O espaço conta com obras clássicas da literatura, outras voltadas para vestibulares e publicações de cunho pedagógico.

A feira – que funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 20h – é uma ótima oportunidade para colocar crianças e jovens em contato com os livros.

Book Lovers Kids

Livros a partir de R$ 5

Quando: até o dia 16 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 20h.

Onde: praça de eventos do Colinas Shopping (Avenida São João, 2.200, Jardim das Colinas, São José dos Campos – SP)

Entrada gratuita.

Colinas Shopping



O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997, está localizado em área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Oferece um mix de produtos, serviços e conveniências com mais de 130 lojas renomadas, muitas delas exclusivas na região e no país, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiusos do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip Colinas e à torre comercial Colinas Green Tower.

Foto:Divulgação