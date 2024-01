Roberta Miranda divulga nova música de trabalho

Single ‘Direct’ tem lançamento nas rádios de todo o Brasil e plataformas de áudio no dia 23/01

A eterna Rainha da Música Sertaneja, Roberta Miranda, disponibiliza a partir do dia 23/01 a nova música de trabalho, “Direct”. Com um tema bastante atual que fala sobre as paixões que nascem por meio de conversas em redes sociais, o single chega em todas as plataformas e nas rádios de todo o Brasil, prometendo dar sequência ao sucesso de “Perigosa e Linda” – faixa com a qual a artista brilhou no meio digital e nas emissoras de Norte a Sul do país em 2023, conquistando boas colocações entre as mais tocadas em diversas regiões.

“Direct”

Composição de Roberta Miranda e Ana Nery, “Direct” tem um refrão bem contagiante que vai colocar o público para dançar e foi baseada em uma experiência real vivida pela cantora que, com 38 anos de carreira e mais de 8,2 milhões de seguidores apenas em uma de suas redes sociais (Instagram), recebe inúmeros ‘directs’, até que um em especial lhe chamou a atenção, dando origem a letra da canção.

Roberta Miranda

“Às vezes, a gente recebe algumas mensagens que mexem com a cabeça da gente e foi o que aconteceu comigo! O resultado desse direct, vocês vão conferir na minha nova canção! Espero que todos curtam e fica o meu conselho: quem vê direct, não vê coração, hein, galera!”, revela Roberta Miranda que recentemente abriu um concurso cultural no qual convida os fãs para cantarem com ela o refrão da música no TikTok. Ao final da ação, a artista selecionará pessoalmente os melhores duetos que serão compartilhados por ela no feed do Instagram.

