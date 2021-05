Modelos BMW ganham conexão com Amazon Alexa

Novidade chega para 16 novos modelos no Brasil por meio de atualização remota de software

A BMW do Brasil, como parte de sua estratégia para seguir na liderança em inovação e conectividade, disponibiliza gratuitamente em mais 16 de seus veículos produzidos a partir de janeiro de 2019 a atualização remota dos serviços que ativam a Amazon Alexa. Com a nova funcionalidade será possível ter acesso a diversos serviços digitais via comando de voz do aplicativo e ainda controlar dispositivos associados.

A atualização remota de software está disponível para modelos com o sistema operacional 5 e 6. São eles: BMW X2 sDrive20i, BMW X2 sDrive18i, BMW X6 xDrive35i, BMW M140i, BMW 120i, BMW 320i, BMW 430i, BMW M4, BMW X6 M, BMW M2 Competition, BMW M5, BMW X3 M, BMW X4 M, BMW X3 xDrive20i, BMW X4 xDrive30i e BMW 530e. Para ter acesso aos serviços disponíveis na Amazon Alexa, o motorista precisa apenas entrar na área ConnectedDrive, localizada dentro de Menu, pressionar a tecla “Option” do iDrive, e “Atualizar os Serviços”. Depois, é só utilizar o My BMW app para conectar a conta do cliente Amazon com a conta do cliente BMW ConnectedDrive. Para utilizar a Amazon Alexa a partir do veículo é só pressionar o botão de comando de voz no volante e iniciar a requisição com a palavra de ativação Alexa.

A Alexa oferece experiências interativas por comando de voz, incluindo acesso a mais de mil skills, que funcionam como aplicativos, com informações, jogos, podcasts, entre outros. As skills estão à disposição dos usuários na condução em viagens e no dia a dia. Algumas das possibilidades de uso são acesso a notícias, confecção de lista de compras e possibilidade de responder perguntas, agendar compromissos no calendário, acessar listas de reprodução favoritas, pedir a previsão do tempo e interagir com perguntas do tipo: “Alexa, vai chover hoje?”, “Alexa, vamos jogar um jogo?”, ou mesmo “Alexa, me conta uma piada!”. Também é possível acionar dispositivos de casas inteligentes à distância (certas funcionalidades dependem da tecnologia de casa inteligente), como acender luzes, ligar ar-condicionado, entre outras funcionalidades que podem ser conectadas ao dispositivo.

