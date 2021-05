BBRO produz novo portal da SKY aos colaboradores de call center

Em parceria com a SKY, a BBRO desenvolveu plataforma com o objetivo de oferecer suporte para a área de atendimento e ampliar a experiência positiva dos consumidores

A BBRO, empresa de comunicação, tecnologia e negócios que comemorou duas décadas de mercado este ano, lançou o novo portal da SKY, maior operadora de TV paga via satélite do país, para os milhares de colaboradores que atuam no call center da companhia. O site disponibiliza um hub entre a área de suporte e os colaboradores com o objetivo de munir as operações com todas as informações necessárias para atender o cliente.

Além de fazer toda a arquitetura do Portal, a BBRO foi responsável pela migração dos conteúdos e formatos mais adequados e de fácil manuseio pelos profissionais. Para isso, ambas as empresas atuaram em parceria e contaram com equipes de arte e tecnologia, que repaginaram a concepção do site, com novas ferramentas.

O processo de configuração contou com uma análise elaborada de acordo com o comportamento dos colaboradores, que possuem diferentes perfis. A conexão destes usuários com o Portal acontece de forma contínua, são milhares de acessos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Toda essa gestão de infraestrutura e performance é mantida pela BBRO por meio de sua área de tecnologia.

CEO da BBRO, Daniel Mourão

“Entendemos que para a empresa ter um hub funcional para o time de call center, que conta com muitas pessoas em todo o país, que fosse mais clean, mais fácil de usar e de compreender, contribuiria para o aumento dos acessos ao site, trazendo mais eficiência e, por consequência, mais resultados. Este é o foco da BBRO, entregar o resultado alinhado aos objetivos de negócios dos nossos clientes”, diz o CEO da BBRO, Daniel Mourão.

Diretora de Atendimento ao Cliente da SKY, Evani Montechesi

Atualmente, a SKY conta com cerca de três mil colaboradores que atuam no atendimento ao cliente em todo o país. “Na SKY, temos o propósito de ampliar a transformação digital de dentro para fora, oferecendo a melhor experiência para os nossos clientes, com produtos e serviços que tragam comodidade e agilidade ao seu dia a dia. Investimos em uma plataforma que auxilia os operadores no atendimento aos clientes, com informações relevantes e atualizadas diariamente”, afirma a Diretora de Atendimento ao Cliente da SKY, Evani Montechesi.

Portal SKY

Nova cara – A nova interface do Portal SKY contou com destaques de conteúdos mais distribuídos, ênfase na aplicação e padronização de textos, novas iconografias, mascotes e outros recursos que garantiram a disseminação dos informativos de maneira muito mais eficaz. O resultado foi um novo portal com design moderno e intuitivo, pensado totalmente na jornada do usuário. ⠀

BBRO

Com 20 anos de mercado – comemorados em 2021 – a BBRO oferece soluções de comunicação segmentada, marketing direto e projetos especiais, com gestão data driven para empresas de todos os portes e segmentos. Com o modelo Plug and Play, a BBRO já participou de mais de 4 mil projetos. Sua atuação abrange, atualmente, consultoria para branding, planejamentos estratégico e tático, criação, mídia digital e off, gestão de campanhas digitais em todo o ecossistema digital e, por meio de seu braço de conteúdo, a Prezento, atua no desenvolvimento de apresentações e treinamentos para todas as ocasiões de seus clientes.

SKY

A SKY é a maior operadora de TV paga via satélite do país. Com a missão de oferecer e democratizar a diversão para todos os brasileiros, investe continuamente na oferta de produtos e serviços que sejam mais adequados para cada Brasil e suas necessidades individuais de consumo de conteúdo e entretenimento. Distribui programação 100% digital em todos os municípios do país, e busca, cada vez mais, ampliar e otimizar os serviços prestados e a experiência para seus 4.5 milhões de clientes. Com o SKY Play, plataforma de vídeo sob demanda da operadora, consumidores pós e pré-pago podem assistir conteúdos ao vivo e uma biblioteca com o DNA de curadoria da SKY onde e quando quiserem. Em 2020, a SKY foi reconhecida pela terceira vez como uma das melhores empresas para se trabalhar no ranking Great Place To Work. Em 2019 foi vencedora, na categoria TV por Assinatura, do ranking de Melhores Serviços do jornal O Estado de S. Paulo nos últimos 5 anos. Em 2020 do Folha Top of Mind por nove anos consecutivos e do prêmio Consumidor Moderno em Excelência em Serviços ao Cliente há 18 anos seguidos. Acesse www.sky.com.br.