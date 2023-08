São José dos Campos recebe estação para recarga rápida de veículos elétricos

Por meio do programa Shell Recharge, a estação implementada pela Raízen Power tem 50 kW de potência e utiliza energia renovável certificada

Dando mais um passo em prol da eletromobilidade, a Raízen Power, marca dedicada a soluções de energia elétrica renovável da Raízen, acaba de implementar uma estação Shell Recharge de recarga rápida para veículos elétricos em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Localizada na Avenida Cassiano Ricardo, 1220, no Auto Posto Cassiano Ricardo, a estação possui um carregador de 50 kW de potência e carrega um veículo por vez. Estão disponíveis dois tipos de plug para carga rápida, um do tipo ChadeMO e outro do tipo CCS. A energia utilizada para as recargas possui Certificado de Energia Renovável (I-REC), reforçando o compromisso da marca com a transição energética e oferta integrada de sustentabilidade.

“Estamos com planos acelerados para contribuir com o avanço da mobilidade elétrica no Brasil e, para isso, é muito importante expandir os projetos para novas cidades, oferecendo o melhor serviço e tecnologia de recarga possível aos nossos clientes de São José dos Campos e região, com o melhor custo-benefício, eficiência e sustentabilidade do país”, comenta Ana Kira, gerente de Mobilidade Elétrica da Raízen Power.

O processo de gerenciamento, reserva e pagamento das recargas nessas estações é feito por meio do aplicativo da Tupinambá, que possui mais de mil pontos mapeados e oferece uma experiência digital integrada de localização de pontos de recarga mais próximos, reserva de carregadores e realização do pagamento em poucos cliques. A plataforma está disponível para download no Android e IOS.

Desde o ano passado, a Raízen Power vem fazendo parcerias e apostas significativas no mercado de infraestrutura de recarga elétrica e, de lá para cá, está entre os principais players do segmento. Em junho de 2022, foi lançada a primeira estação Shell Recharge no Brasil e no mesmo ano o programa chegou à Argentina e ao Paraguai. Hoje, no Brasil, o projeto conta com diversas estações espalhadas pelo Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, com presença em cidades como Campinas, Franca, Itu e Caraguatatuba.

A companhia está sempre atenta ao mercado e desenvolvendo iniciativas com grandes empresas e montadoras para atender diferentes desafios e necessidades do consumidor de veículos elétricos no país. Em parceria com as montadoras Audi e Porsche, a empresa também implementará 20 novas estações nas regiões com maior demanda de veículos elétricos das marcas no país.

Sobre a Raízen

Com o propósito de redefinir o futuro da energia a partir de um amplo portfólio de soluções renováveis, a Raízen possui um modelo de atuação único e irreplicável, sendo protagonista em todos os setores em que atua e liderando a transição energética do País. Ao promover impacto positivo a todos os seus stakeholders, a empresa tem como compromisso produzir hoje a energia do futuro, por meio do crescimento sustentável lucrativo do negócio, orientada por metas factíveis, sólidas e alinhadas ao seu propósito.

Por meio de tecnologias avançadas e proprietárias, a Raízen tem ampliado seu portfólio de renováveis, como o etanol de segunda geração (E2G), o biogás, biometano e a bioeletricidade de fontes 100% limpas. Desde sua formação, a Raízen já evitou 30 milhões de toneladas de CO2 e tem como objetivo ampliar o potencial de descarbonização por meio de seus produtos para mais de 10 milhões de toneladas de CO2 evitados por ano. Ainda, a empresa tem como um de seus objetivos, ser o melhor parceiro na descarbonização, por isso, assumiu a meta de ter 80% do EBITDA de negócios e fontes renováveis até 2030.

Com um time de cerca de 40 mil funcionários, opera 35 parques de bioenergia, com capacidade instalada para moagem de 105 milhões de toneladas de cana com cerca de 1,3 milhão de hectares de áreas agrícolas cultivadas com tecnologia de ponta e colheita totalmente mecanizada. Na safra 21´22, produziu 3,5 bilhões de litros de etanol, 6,2 milhões de toneladas de açúcar e 2,9 TWh de bioenergia produzida a partir da biomassa da cana.

Por meio de uma rede de mais de 8 mil postos revendedores que estampam a marca Shell no Brasil, na Argentina e no Paraguai, atende milhões de consumidores diariamente em suas jornadas, oferecendo desde os exclusivos combustíveis da família Shell V-Power até praticidade e benefícios na hora do pagamento com o aplicativo Shell Box. Pelo Grupo Nós (Joint venture com a FEMSA Comercio), atua no varejo de conveniência e proximidade com mais de 1.400 lojas Shell Select e com os mercados OXXO. Na safra 21´22 comercializou 34 bilhões de litros de combustíveis por meio de sua infraestrutura que conta com mais de 70 terminais de distribuição pelo país, com presença em 19 portos e 70 bases de abastecimento em aeroportos.

Está entre as maiores empresas do Brasil. Na safra 21’22, a Raízen apresentou uma receita líquida de R$ 196 bilhões, gerando emprego e renda, dinamizando a economia e promovendo impacto social positivo por meio de inúmeras ações, com destaque para a Fundação Raízen, instituição sem fins lucrativos que há 20 anos atua na educação de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.