Mercado Modo de Fazer: Feira reúne produtores e artesãos da Serra da Mantiqueira em Córrego do Bom Jesus, sul de Minas, dias 9 e 10 de junho

Evento valoriza a riqueza da região e atrai turistas e o público local para conhecer e levar para casa produtos artesanais carregados de histórias e de técnicas de preparo que, muitas vezes, acompanham várias gerações

Os aromas, os sabores e a diversidade de produtos artesanais da Serra da Mantiqueira, em Minas, ganham destaque no Mercado Modo de Fazer, evento que vai movimentar a cidade de Córrego do Bom Jesus (MG), nos dias 9 e 10 de junho, durante o feriado de Corpus Christi. A feira será no Centro de Educação e Cultura, junto à Praça Miguel Chiaradia, no centro da cidade, das 13h às 19h. A entrada é gratuita.

Na pequena cidade turística do extremo sul de Minas, que recebe um fluxo grande de pessoas para curtir suas belezas naturais e a rica gastronomia, mais de 50 pequenos produtores e produtoras, artesãos e artesãs de 17 municípios da região terão oportunidade de apresentar aos visitantes uma variedade de iguarias típicas da Serra da Mantiqueira, desde cafés, doces, queijos, cachaças, azeite, até peças de decoração, acessórios e artesanatos que acompanham as famílias em várias gerações. Há expositores vindos de Borda da Mata, Brazópolis, Caldas, Camanducaia, Cambuí, Conceição dos Ouros, Córrego do Bom Jesus, Espírito Santo do Dourado, Estiva, Extrema, Gonçalves, Maria da Fé, Paraisópolis, São Bento do Sapucaí, Monteiro Lobato, Ouro Fino e São Gonçalo do Sapucaí.

“O objetivo do Mercado é valorizar e dar visibilidade ao trabalho desses produtores, evidenciando a singularidade do modo de fazer, mostrando a origem desses produtos, qualidade artesanal, bem como suas histórias e toda a riqueza que a Mantiqueira oferece. Por outro lado, é uma grande oportunidade para a comunidade e os turistas vivenciarem essa troca de experiências e terem acesso a esses produtos, muitos deles, exclusivos da região”, destaca uma das idealizadoras do Mercado Modo de Fazer, Solange Rocco, da Rural Produtora. Junto com sua sócia, Vera Pena, também produtora cultural, conta com a experiência de desenvolvimento de diferentes projetos de impacto em Gonçalves (MG), como o Giro na Cidade, Festival de Altitude e o 8º Festival de Gastronomia e Cultura da Roça.

Esta é a primeira edição itinerante do Mercado Modo de Fazer. Lançada em 2022, em Gonçalves, a feira foi um sucesso em número de expositores e marcas participantes, além da presença em peso de turistas e da comunidade. “Desde a edição do ano passado, quando levamos mais de 3 mil pessoas ao Mercado, outras cidades da Mantiqueira demonstraram interesse em sediar o evento, o que possibilita descobrir e promover a riqueza da região”, diz o jornalista Adrian Alexandri, que é um dos idealizadores do evento e curador do Mantiqueirias, um clube de assinaturas exclusivo de produtos da Serra da Mantiqueira, criado em 2020.

A prefeitura de Córrego do Bom Jesus, por meio de sua Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, abraçou a ideia envolvendo a comunidade na realização do evento. “Vemos o Mercado como uma grande oportunidade de valorizar os nossos produtores e artesãos, engajar todo o comércio nas diversas atividades, assim como a escola e seus estudantes, e por fim, ganhar visibilidade junto ao turista”, destaca o Secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, Rogério Rosa.

Além da prefeitura, esta edição do Mercado Modo de Fazer tem o apoio do SEBRAE, Circuitos Turísticos Caminhos da Mantiqueira e Serras Verdes. O patrocínio é do SICREDI. Conta também com o apoio do comércio e comunidade local.

Cores e sabores da Mantiqueira



O Mercado Modo de Fazer será um passeio para encontrar e experimentar deliciosos queijos de vaca, cabra e búfala, sentir o aroma de cafés especiais e aprender a fazer combinações e harmonizações inusitadas com azeite em receitas salgadas e doces.

O visitante também poderá escolher diferentes massas artesanais, antepastos, degustar combinações de geleias de frutas, tipos de mel, macarons, pães e granolas, sem esquecer do típico doce de leite mineiro, paçoca e cachaça artesanal. Para quem aprecia a charcutaria artesanal, poderá encontrar defumação e maturação com produtos regionais, como peças de tender, copa, gravlax, linguiça e bacon.

No artesanato, os detalhes de cestaria de palha de milho, produzidas por uma associação de artesãs de Caldas (MG), encantam. Trata-se de uma arte secular, típica da cidade, passada de mães para filhas. O Mercado também trará peças e objetos em madeira, flores desidratadas, artesanato em tecido e em fibra, artigos religiosos, mosaicos, porcelanas pintadas, peças em tear manual, bijuterias, peças em feltro, vasos com bonsais e até cosméticos artesanais 100% natural.

Banca de Harmonizações

Uma novidade desta edição é a Banca das Harmonizações orquestrada pelo especialista Elvis Campello. Formado em Hotelaria, pós-graduado em docência em Gastronomia, Elvis Campello é bartender, mixologista, maitre, barista e sommelier de cervejas, cachaças e vinhos. O especialista ministra os cursos de bebidas há 14 anos no Senac e presta consultoria, há 24 anos, em bares e restaurantes em São Paulo.

O intuito deste espaço é apresentar ao público diferentes possiblidades de combinações de pratos e produtos disponíveis no evento para que a experiência seja ainda melhor desfrutada pelos que passarem por lá. Na Banca das Harmonizações haverá gin, cachaça, antepastos e chutneys, doce de leite com especiarias, queijos, azeites, charcutaria, melado, rapadura e utensílios que serão combinados e harmonizados pelo especialista. Combos de produtos também serão sugeridos ao público, que poderão adquiri-los para fazer em casa as combinações.

Evento promove o fortalecimento da cadeia produtiva artesanal

O Mercado Modo de Fazer vai muito além da organização do evento. Os idealizadores fazem um trabalho de capacitação gratuita dos produtores e comerciantes em parceria com SEBRAE, oferecendo uma experiência coletiva de formação que fortalece a cadeia produtiva artesanal.

Os mais de 460 alunos da Escola Estadual Prof. Maximiano Lambert participaram de uma pesquisa sobre os alimentos, doces e salgados, feitos em casa pelas suas famílias, o que resultou em um caderno de receitas com preparos que fazem parte da vida de quem mora em Córrego do Bom Jesus. “Alguns desses estudantes participarão, como Jovens Aprendizes, de atividades do Mercado para entenderem o que é produção artesanal e sua importância na região, também como gerador de emprego e renda”, completa a idealizadora Vera Pena.

Sobre o Mercado Modo de Fazer

O Mercado Modo de Fazer está alinhado às diretrizes do Governo do Estado de Minas Gerais, que desde 2021 executa o “Plano Cozinha Mineira”, que integra o Programa Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira (PEGM) e propõe a implantação de políticas públicas e privadas voltadas à gastronomia do estado.

A seleção dos participantes se dá por um chamamento público que envolve as secretarias de turismo dos Circuitos Serras Verdes, Caminhos da Mantiqueira e

Mantiqueira Paulista, somando mais de 50 municípios, que também são responsáveis por validar esses expositores, garantindo a qualidade, originalidade e cumprimento de regras sanitárias.

De acordo com o Plano Estadual de Gastronomia, a gastronomia em Minas vem também se destacando como uma referência na percepção dos turistas e, a relevância do turismo gastronômico segue aumentando no estado. A visita a locais de produção, aos festivais, aos roteiros ofertados e lugares ícones de nossa gastronomia vão ao encontro da grande tendência mundial em busca de vivências pelos turistas que retratam as atividades locais e permitam a troca de experiências e conhecimento.

Mercado Modo de Fazer



Quando: dias 9 e 10 de junho de 2023, das 13h às 19h

Onde: Centro de Educação e Cultura, Praça Miguel Chiaradia, no centro de Córrego do Bom Jesus, sul de Minas.

Mais informações: mercadomododefazer@gmail.com

Intagram: @mercadomododefazer