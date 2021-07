Aniversário de São José terá show de luzes com drones e Esquadrilha Céu

Com o DNA de inovação e da aviação, os 254 anos de São José dos Campos serão festejados com um show drive-in inédito de luzes de drones, onde as pessoas assistirão à apresentação dos carros. A ação também poderá ser acompanhada ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura.

254 anos de São José dos Campos

O show de luzes de drones terá a duração de cerca de 10 minutos e será no estacionamento do Cefe (Centro de Formação do Educador, ao lado do Parque da Cidade), na segunda-feira, dia 26 de julho, às 20h. O evento é gratuito.

Respeitando os protocolos sanitários da pandemia da covid-19, os munícipes deverão ir obrigatoriamente de carro no estacionamento para evitar aglomerações. Haverá controle dos veículos de acordo com a capacidade do local.

Esquadrilha Céu

O aniversário ainda terá apresentação da Esquadrilha Ceu, formada por experientes pilotos da aviação de caça e hoje oficiais da reserva da FAB (Força Aérea Brasileira).

As apresentações da Esquadrilha Céu serão na terça-feira, dia 27 de julho, às 11h e 16h30, na região central da cidade. O evento é gratuito.

Para que todos os joseenses participem do aniversário da cidade, os eventos terão transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. Assim, as famílias podem acompanhar de casa, em segurança.

Confira a programação com transmissão ao vivo pelas redes sociais:

Dia 26 de julho

20h – Show drive-in de luzes de drones. As pessoas assistirão à ação dos seus carros

Local: Estacionamento do Cefe, ao lado do Parque da Cidade

As vagas serão disponibilizadas, respeitando os protocolos sanitários da pandemia

Evento gratuito

Dia 27 de julho

6h30 – Culto Ecumênico

Local: Igreja Cristã Evangélica (Cel. José Monteiro – 167 – Centro)

8h – Hasteamento de Bandeiras

Local: Orla do Banhado (Avenida São José, Centro)

8h30 – Desfile de carros antigos pela região central

9h – Missa solene

Local: Igreja Matriz (Praça Padre João Guimarães, Centro)

11h e 16h30 – Esquadrilha CEU

Local: Região Central

Eventos gratuitos

Fundação Cultural

No dia 27, a população também poderá curtir 9 horas de programação on-line preparada pela FCCR:

10h – Cia Jovem de Dança (live)

11h – Pixinguinha no Bolso (live) – Música instrumental / MPB

12h – Banda de Santana (vídeo)

12h20 – Trem da Viração (vídeo)

13h – Quarteto Luzes da Ribalta (live) – música instrumental / clássica

14h – Raul de Sá – Trio Alma Musical (live) – MPB

15h – Coro Jovem (vídeo)

16h – Matheus Estevão (live) – MPB

17h – Jackson Aparecido (live) – Sertanejo Raiz

18h – Tap da Longevidade (vídeo) – Sapateado

Intervenções artísticas

Até o dia 27 de julho, os artistas que participam dos projetos da Fundação Cultural Cassiano Ricardo farão intervenções ao ar livre em parques, praças e feiras de todas as regiões da cidade presenteando os joseenses com acrobacias, malabarismo, equilibrismo, palhaçaria, dança, cosplay, música e teatro.

Exposição fotográfica

Até o dia 31 de agosto, a cidade terá exposição com fotos antigas e atuais, mostrando as mudanças urbanas ocorridas nas últimas décadas. A exposição percorrerá vários parques e praças da cidade.