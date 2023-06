22ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ fomenta empreendedorismo e oferece mais de 50 atrações artísticas no Memorial da América Latina

Evento faz parte da programação oficial da Associação da Parada do Orgulho LGBT de SP e antecede a 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que ocorre dia 11 de junho, domingo, na Avenida Paulista.

A tradicional Feira Cultural da Diversidade LGBT+ chega à sua 22ª edição e será realizada pela primeira vez no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, dia 08 de junho, quinta-feira, das 10h às 21h. A Feira integra o calendário de atividades realizadas pela ONG Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP).

Para essa edição, são esperados cerca de 100 expositores, que estarão distribuídos nos espaços do Memorial. Serão estandes de comerciantes, instituições, patrocinadores e de alimentação. Além disso, haverá também mais de 50 atrações artísticas no Palco da Diversidade LGBT+ e todo o evento terá recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, tais como intérpretes de libras, audiodescrição e área reservada.

A economia criativa estará presente na feirinha de arte queer, onde artistas plásticos terão a oportunidade de comercializar suas obras. Alguns dos destaques da edição são o Planeta Criação que, em parceria com a “Casa de Criadores”, vai oferecer um espaço com designers de moda que vão mostrar suas criações; o Espaço Vogue estará aberto para o público apresentar números de dança Vogue, K pop, Salsa ou outra modalidade de dança que preferir. Já o Karão oque!, karaokê livre de rótulos e a Experiência Drag, serão uma ação em parceria com a Casa Fluída que propõe oferecer uma experiência para o público se tornar drag queen por um dia.

O Planeta Arte, parceria com o Museu Lusófono da Diversidade, The Queer Museum e Diversa, Arte e Cultura, fará com que a Feira tenha um museu livre com obras e artistas de todo o mundo. Haverá, ainda, artistas gráficos trazendo HQ, fanzines, animes e todo o universo da cultura pop para a Feira, que também convida os cosplayers para participarem do evento.

Além disso, estarão presentes ONGs ligadas à cultura, saúde, direitos humanos e igrejas inclusivas, entre outras. Dentre as instituições, algumas confirmações são a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Secretaria de Direitos Humanos da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo, Secretaria de Direitos Humanos – ligada ao Ministério de Direitos Humanos do Distrito Federal, UNAIDS, ACNUR, OAB Diversidade e o Conselho Regional Psicologia (CRP).

Um destaque é a participação do TRE oferecendo orientação e serviços como retificação de nome, consulta a título eleitoral, emissão de guias e outros.

“A Feira é a oportunidade de fomentar a geração de renda entre pequenos empreendedores LGBT+ e visibilizar a iniciativa de instituições que apoiam, protegem e dão força à nossa comunidade”, diz Claudia Garcia, presidenta da ONG.

Programação artística – Planeta Show – Palco da Diversidade LGBT+

– Lumy Arte – @lumy.arte

– As Rainhas da Pisadinha – @asrainhasdapisadinha

– Hannah Deggy Bancks – @HannahDeggy

– Ticcy Loretto – @ticcyloretto

– Lorenzo Zimon – @lorenzozimon

– Kaique Theodoro – @kaique.theodoro

– Julian Santt – @juliansantt_

– Nick Cruz – @nickcruz

– Sudano – @eusudano

– Leandrinha Du Art – @leandrinhadu

– Banda Industriestein – @industriestein

– Banda Cáhh Manson – @cahhmansontribute

– Banda Kamaleões – @kamaleoes e @narrienunes

– Banda Lupita Romero – @lupitaromeromartin

– Solidariedança – @solidariedancaoficial

– Luana Hansen – @luanahansenmusic

– Renata Peron e Samba da Diversidade – @sambadadiversidade e @renataperonoficial

– Velaske Brawm (Projeto EU SOU DO AXÉ) – @velaske_brawm e @blocosoudoaxe

– Leci Brandão Cover – @lecibrandaocover

– Susana Hernandes – Lipsync em tributo a Tina Tunner – @dragsusana.hernandes

– Akisha Brum – @akishabrum

– Henrique Vitorino – @falavitorino

– Gabriel Isaac – @isflocos

– Cauê Procópio – @caueprocopiooficial

– Thalia Bombinha – @thaliabombinha

– Raibel “A preta do Tambor” – Dança folclórica venezuelana – @eunarol.guevara

– Cholita Drag Florencia – Dança folclórica boliviana – @cholitadragflorencia

– Megam Scott – @megamscott

– Salete Campari – @saletecampari

– Siga Bem Caminhoneira – @sigabemcaminhoneira

– Diana Pequeno

– Adam Barttony – @adambarttony

– Andrea Mello – Cover Britney Spears – @andreamellooficial

– Bora Jorge – @borajorge_

– Alttin – @alttinoficial

– Jaque Terremoto

– Kylie Hickmann – @kyliehickmann

– Drag Xênia Star e Dindry Buck – @dindrybuck e @xeniastardrag

– Fiakra – @fiakra

– Kauan Russel – @kauanrusselloficial

– Natt Maat – @nattmaat

– Ana Dutra – @anadutraoficial

– Walle-B – @_walleb

– Aristella – @aristellaofc

– Ymmël – @ymmeloficial

– Bixarte – @bixarte

– Lysa Bombom e Antara Gold – @lysabombomoficial e @antaragold

– Leona Top Flúor – @leonabarrocal

– Megan The Drag Queen – @meganthedragqueen

– MIKAELA PITT – @mikaelapittdrag

– Corona Boogie Oogie – @corona_drag

– Milena Princes

– Valenttini Drag – @valenttinidrag

– Márcia Pantera

– Show Blue Space – @bluespacesp, @alexiatwister, @dannycowlt, @grettasttar, @marcinhadocorintho e @gysellapopovick

O Palco da Diversidade LGBT+ tem apoio do Proac ICMS da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

A Feira Cultural da Diversidade LGBT+ tem Patrocinador Master – Sminorff – Patrocinadores: TERRA, VIVO, Amstel – Copatrocinadores: Mercado Livre, L’Oreal, Burger King – Apoio: Banco do Brasil, Accor, – Apoio de Comunicação: EletroMídia, Agência FOME, JCDecaux – Apoio Institucional: Prefeitura da Cidade de São Paulo –

22ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+



Onde: Memorial da América Latina, avenida Mário de Andrade 664, Barra Funda, São Paulo

Quando: 08 de junho (quinta-feira, feriado de Corpus Christi)

Horário: 10h às 21h

O evento é gratuito e a retirada dos ingressos deve ser feita pelo link https://www.sympla.com.br/evento/22-feira-cultural-da-diversidade-lgbt/1969334