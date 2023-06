2º Festival de Vinhos de Inverno em Campos do Jordão inicia venda de ingressos on-line

Os entusiastas dos Vinhos de Inverno, que se constituem na nova fronteira da viticultura no Brasil, já iniciaram a contagem regressiva para o maior evento do segmento do ano. Viticultores, sommeliers, enófilos e amantes do vinho brasileiro têm encontro marcado nos dias 16, 17 e 18 de junho no Grande Hotel Campos do Jordão – Hotel-escola Senac, em Campos do Jordão (SP), para o 2º Festival de Vinhos de Inverno. E os ingressos já estão à venda na internet.

Basta o interessado acessar o link anprovin.com.br/festival e garantir o seu passaporte. O encontro é organizado pela Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno (Anprovin). A 1ª edição do festival aconteceu em junho do ano passado em Poços de Caldas (MG).

Ao adquirir o ingresso, o visitante ganha uma taça personalizada e garante três degustações, além do contato direto com sommeliers, produtores e especialistas do segmento. O valor do ingresso antecipado é de R$ 99,00/dia.

No momento, os organizadores do evento estão acertando os últimos detalhes. Produtores que terão os seus vinhos expostos no festival viajarão a Campos do Jordão, uma das mais charmosas cidades brasileiras, para prestigiar o encontro.

Grande Hotel Campos do Jordão

O 2º Festival de Vinhos de Inverno acontece na alta temporada do município turístico. É esperada grande adesão de turistas, já que o evento ocorre na transição entre o Outono e o Inverno. A rede hoteleira tem se desdobrado para dar conta da demanda.

O evento é aguardado com grande expectativa pelos representantes da cadeia vitícola nacional em razão da notável expansão do segmento dedicado aos vinhos de dupla poda. Com números em ascensão e prestígio cada vez maior entre os especialistas do segmento, os Vinhos de Inverno estão construindo uma história de sucesso por meio do esforço contínuo dos viticultores, o que inclui investimento em pesquisa, tecnologia, marketing e apoio ao enoturismo.

Segundo a gerência-executiva da Anprovin, 17 vinícolas já confirmaram presença: Casa Soncini, Bárbara Eliodora, Vinhos do Monte, Alma Mineira, Stella Valentino, Vinícola Davo, Villa Santa Maria, Vinícola Artesã, Cave das Vententes, Estrada Real, Maria Maria, Vinícola Goes, Casa Geraldo, Micheletto, Obstinado, Terras Altas e Casa Rodrigo.

A Anprovin

A Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno (Anprovin) é responsável por gerenciar o segmento no Brasil. A entidade, criada em 2016 para fortalecer o Vinho de Inverno e apoiar os produtores, é constituída atualmente por 41 associados, presentes em três regiões brasileiras (Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste), seis estados e 30 municípios. Outros produtores estão em processo de adesão, o que tem encorpado e fortalecido o setor.

Veja a programação

16 de junho

11h – Reunião da Câmara Setorial de Vitivinicultura, Uvas e Derivados do Estado de São Paulo

12h30 – Solenidade da Abertura com autoridades

13h30 – Almoço

15h – Abertura para o público

20h – Encerramento do dia de festival

17 de junho

11h – Abertura do festival para o público

18h – Encerramento do dia de festival

18 de junho

11h – Abertura do festival para o público

18h – Encerramento do festival

Evento: 2º Festival de Vinhos de Inverno

Data: 16, 17 e 18 de junho de 2023

Ingressos: anprovin.com.br/festival

Local: Grande Hotel Campos do Jordão

Realização: Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno (Anprovin)

2º Festival de Vinhos de Inverno