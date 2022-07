Pró-reitores são nomeados para gestão integrada da UNITAU

Pró-reitores da Universidade de Taubaté (UNITAU), nomeados nesta segunda-feira, dia 4 de julho, têm o desafio de iniciar uma gestão integrada com foco em sustentabilidade, inovação pedagógica e tecnológica, pesquisa aplicada, valorização do corpo de funcionários e aproximação com a comunidade.

Esta missão foi passada aos presentes pela Reitora da UNITAU, Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes. A cerimônia de posse da nova equipe, realizada no salão de atos da Universidade, também contou com a presença do Vice-reitor, Prof. Dr. Luiz Carlos Maciel.

Das seis Pró-reitorias que compõem a estrutura da Universidade, três mantêm o comando da gestão anterior e três passam a contar com novos nomes.

Na Pró-reitoria de Extensão (PREX), a curricularização definida no Plano Nacional de Educação segue como prioridade da Profa. Dra. Letícia Maria Pinto da Costa. “A curricularização da extensão é o centro das discussões. Também iremos buscar, cada vez mais, inserir a UNITAU na vida das pessoas, colocando em prática o que a pandemia nos impediu até esse momento.”

A Pró-reitoria de Graduação (PRG) passa a ser comandada pela Profa. Dra. Máyra Cecilia Dellú, que ocupava, na gestão anterior, o cargo de pró-reitora Estudantil. Entre os desafios, por exemplo, estão os de ampliar a inovação pedagógica e de consolidar a expansão da Educação a Distância (EAD) da Universidade. “Temos a certeza da parceria de toda a comunidade com o mesmo propósito de crescer e de inovar, de ser uma marca que transforma a vida das pessoas, que leva o conhecimento para a sociedade e faz uma sociedade melhor.”

A vaga da Pró-reitoria Estudantil (PRE) passa a ser ocupada pela Profa. Dra. Alexandra Magna Rodrigues. A nova pró-reitora quer reforçar junto à comunidade acadêmica a abertura para o diálogo e a transformação da UNITAU em um espaço de convivência e interação social. “Vamos buscar um diálogo mais direto com alunos e representantes dos DAs e do DCE, estar mais perto dos alunos nas atividades dos departamentos e das ligas. Nossa prioridade é o protagonismo do aluno. Vamos estimular as atividades extraclasse, trazendo cursos de autocuidado, atividades físicas, ioga, teatro, canto. Fazer da UNITAU um espaço de convívio.”

Desenvolver pesquisas aplicadas que tenham impactos na vida das pessoas. Essa é uma das tarefas assumidas pela Profa. Dra. Monica Franchi Carniello na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG). “Buscaremos fortalecer a produção científica da UNITAU e a pesquisa aplicada, essa é a nossa bandeira. Precisamos levar a ciência para todas as pessoas. Também daremos sequência à implantação de novos cursos de doutorado na Universidade.”

Reconduzido para a Pró-reitoria de Administração (PRA), o Prof. Dr. Renato Rocha deve aliar a contínua valorização do corpo de funcionários da UNITAU a projetos estratégicos, como a acessibilidade dos prédios, a expansão do novo campus fora de sede em Caraguatatuba, a venda dos imóveis para o campus integrado do Bom Conselho e a Clínica da Medicina Veterinária. “Queremos nossos funcionários motivados para que eles possam exercer suas tarefas e compromissos para com a Universidade de forma digna e ágil. Também teremos investimentos em tecnologia, com a expansão da rede cabeada, telefonia Voip e novos computadores.”

A Pró-reitoria de Economia e Finanças (PREF) passa a ser comandada pelo Prof. Dr. Antonio Ricardo Mendrot, cuja principal tarefa será garantir a sustentabilidade da instituição. “Vamos avaliar novas fontes de receita, manter os programas de recuperação de créditos e também iremos planejar, em conjunto, a reestruturação dos campi para otimizar recursos.”

Confira abaixo quem são os Pró-reitores da UNITAU.

Pró-reitoria de Extensão (PREX) – Profª Dra. Letícia Maria Pinto da Costa

Sua história se cruzou com a UNITAU em 1989, quando iniciou sua graduação em Publicidade e Propaganda no Departamento de Comunicação. Desde então, sua dedicação à Comunicação fez com que sua trajetória ultrapassasse pela condição de aluna para professora e, hoje, reconduzida à pró-reitora de extensão. Para ela, a extensão carrega um mundo de significados, mas o maior deles é o poder de entregar o protagonismo nas mãos da comunidade a partir dos conhecimentos produzidos na UNITAU.

Currículo lattes

Pró-reitoria de Graduação (PRG) – Profª Dra. Máyra Cecilia Dellu

Sua trajetória na UNITAU iniciou em 2001 como docente no Departamento de Fisioterapia. Ao longo de 21 anos, escolheu a Universidade de Taubaté para construir sua caminhada profissional. Foi pró-reitora estudantil entre 2018 e 2022, mas os novos tempos lhe trouxeram a missão de assumir a Pró-reitoria de Graduação com firmeza nos propósitos que formam a Universidade do Futuro.

Currículo lattes



Pró-reitoria Estudantil (PRE) – Profª Dra. Alexandra Magna

Docente na UNITAU desde 2006 no Departamento de Enfermagem e Nutrição, hoje recebeu a missão de mediar, apoiar e acolher aqueles que são considerados os bens mais preciosos da Universidade: os alunos e alunas. Assim como assumiu a primeira turma do curso de Nutrição da Universidade de Taubaté, Profª Alexandra pretende conduzir seus trabalhos à frente da Pró-reitoria Estudantil com muita energia, empolgação e comprometimento.

Currículo lattes

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós Graduação (PRPPG) – Profª Dra. Monica Franchi Carniello

Somou sua trajetória à Universidade de Taubaté há mais de duas décadas, em 2001 no Departamento de Comunicação, após percorrer lugares pelo Brasil e pelo mundo em busca de conhecimento. Hoje, está à frente das ações que pretendem tornar a pesquisa cada vez mais acessível e funcional para a comunidade. Com respeito por aqueles que tornaram a construção e a consolidação da Universidade até o momento, Profª Monica reitera seu compromisso com a comunidade acadêmica e a comunidade externa.

Currículo lattes

Pró-reitoria de Administração (PRA) – Prof. Dr. Renato Rocha

Sua história na UNITAU começou a ser escrita em 2005 no Departamento de Educação Física. Hoje, reconduzido ao cargo, Prof. Dr. Renato Rocha renova o seu compromisso com a Universidade de Taubaté por meio de ações que visam crescimento, inovação, expansão e acessibilidade nos espaços acadêmicos. Resume seus planos para a próxima gestão na Pró-reitoria de Administração com as palavras ‘progresso’ e ‘compromisso’.

Currículo lattes

Pró-reitoria de Economia e Finanças (PREF) – Prof. Dr. Ricardo Mendrot

Boa parte da sua trajetória de vida teve a UNITAU como plano de fundo. Foi aluno do Colégio Balbi, seguiu para a graduação em Computação Aplicada na UNITAU, onde depois se especializou e se tornou mestre. Prof. Ricardo Mendrot retornou para a UNITAU como professor em 2015 no Departamento de Informática. Hoje toma posse na Pró-reitoria de Economia e Finanças com o desejo de novos tempos repletos de parceria e trabalho em equipe.

Currículo lattes



