“Festival da Alcachofra” do Donna Pinha abre Primavera na Serra da Mantiqueira

Está aberta a temporada das alcachofras em Santo Antônio do Pinhal com direito à Acelerada, cerveja artesanal em homenagem à chef Anouk Migotto. Festival tem início dia 22 de setembro.

O Restaurante Donna Pinha abre a Primavera, no dia 22 de setembro, com a 19ª edição do tradicional “Festival da Alcachofra”. Uma ótima pedida para unir o clima romântico de Santo Antônio do Pinhal/SP à deliciosa gastronomia de montanha assinada pela chef Anouk Migotto. E esse ano tem novidade: uma cerveja artesanal, a Acelerada, que harmoniza perfeitamente com os pratos do festival– que segue até 2 de novembro.



A paixão da chef pelas alcachofras é uma história antiga, por isso setembro é um mês ainda mais especial no Donna Pinha. “A alcachofra anuncia a Primavera, época mais colorida do ano com suas flores, e poder trazer para o cardápio este encanto e colorido além de especial é uma explosão de aromas e encantos”, ressalta Anouk.

No cardápio, a estrela do evento– a alcachofra–, dá vida a oito pratos principais para agradar todos os paladares: carnes como medalhão, carré suíno ou de cordeiro; peixe como a truta; risotto negro; e as massas como nhoque de batata roxa e fettuccine com mix de cogumelos (shimeji branconegro, shitake e porto belo). Há opções vegetarianas e veganas. O prato principal varia de R$ 59,80 (fettuccine) a R$ 122,80 (carré de cordeiro).



Segundo a chef, entre os queridinhos do festival está um dos pratos de entrada: Flor de alcachofra (flor inteira) com gorgonzola gratinada com parmesão. Custa R$58,80. Já para “adoçar a alma”, a dica de sobremesa fica por conta da pavlova com recheio de geleia de frutas vermelhas e flores. Custa R$ 24,80. Mas, claro, também há frutas e flores para todos os gostos, como o bolo de lavanda e limão siciliano com papoula acompanhado de sorvete de creme. Custa R$ 26,80.

“Temporada Sabores e Cervejas da Mantiqueira”

CERVEJA ACELERADA – Para brindar a “Temporada Sabores e Cervejas da Mantiqueira”, promovida pela Associação Cozinha da Mantiqueira –que reúne 32 estabelecimentos da Serra da Mantiqueira–, o Restaurante Donna Pinha ganhou uma cerveja artesanal exclusiva – a Acelerada–, que faz jus à chef e seu cardápio. Por sinal, a Mantiqueira Paulista já se destaca como atraente “Rota Cervejeira” entre os destinos nacionais.



Criada em edição especial pela Cervejaria Vemaghet de Campos do Jordão, a Acelerada traz notas de frutas vermelhas que harmonizam com os pratos do Festival da Alcachofra, como o vinagrete de frutas vermelhas ou fettuccine com cogumelos frescos servidos dentro da flor. A cerveja Acelerada custa R$ 38,80.

O cardápio completo do Festival da Alcachofra está disponível no site www.donnapinha.com.br. Acompanhe também pelas redes sociais: @donna_pinha (Insta) ou Donna Pinha (Face).

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Funciona de segunda a quinta-feira das 10h horas às 17h. Sexta e sábado até às 23h e domingo até as 22h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669.