São José dos Campos é certificada a primeira cidade inteligente do Brasil

Nesta quarta-feira (16), São José dos Campos foi certificada como a primeira cidade inteligente do Brasil. O reconhecimento se deu por meio de uma parceria entre o Parque Tecnológico São José dos Campos e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e a certificação deve-se à metodologia aplicada, que levou em consideração 276 indicadores, divididos em diversos setores, como serviços urbanos e qualidade de vida.



A certificação tem como principal objetivo não apenas destacar os fatores de aplicação tecnológica, mas como melhores práticas afetam a qualidade de vida dos cidadãos. Para ser considerada inteligente, a cidade precisa estar de acordo com as normas da ISO, que são regulamentadas pelo World Council on City Data (WCCD), instituição ligada à Organização das Nações Unidas (ONU).



São José dos Campos

São José dos Campos conquistou a certificação de cidade inteligente nas três normas ISO designadas para esta finalidade: NBR ISO 37120, NBR ISO 37122 e NBR ISO 37123 – cada uma delas possui ênfase em tópicos essenciais para o bom funcionamento de um município. A norma ISO 37120 refere-se à qualidade de vida e sustentabilidade; a ISO 37122, à tecnologia; e a ISO 37123, à capacidade de prevenção e ação diante de desastres naturais e à economia da cidade, chamado de resiliência.



Jeferson Cheriegate, diretor-geral do PqTec

O protagonismo em uma certificação vem de ações e projetos concluídos que possam ser evidenciados por um órgão certificador, Jeferson Cheriegate, diretor-geral do PqTec destaca a contribuição do Parque para a conquista da certificação. “Nosso papel foi integrar o conhecimento do PqTec à área de smart cities e ser um facilitador no processo, desde o levantamento e orientação de focal points até a adequação destas evidências. Uma expertise que nos permite ajudar o País na equalização da qualidade de vida nas cidades”, comenta Cheriegate.



Presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, Mario William Esper

Para o presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, Mario William Esper, a partir da certificação, gestores públicos terão acesso a dados padronizados e auditados por organismo independente, que serão utilizados para orientar decisões de gestão e planejamento. “O processo de certificação com base nos padrões ISO é uma iniciativa inédita no Brasil. A ABNT sendo representante única da International Organization for Standarlization (ISO), possui credibilidade para realizar certificações em todo o território nacional, atendendo aos diversos segmentos da indústria, comércio e serviços”, ressalta o presidente.



Indicadores



Atualmente, apenas 79 municípios no mundo são certificados como cidades inteligentes. Para estabelecer um padrão para aplicação das normas e, consequentemente, a certificação para as cidades brasileiras, a ABNT fez a adoção e validação dos indicadores e, em parceria com o PqTec e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, executou o processo para certificação.



Para receber a certificação de cidade inteligente é necessário passar por um processo rigoroso, composto por quatro etapas: envio dos indicadores e normas aos responsáveis, análise dos documentos recebidos e cadastro, auditoria da consultoria especializada Smart Frees e, por fim, a auditoria da ABNT. Durante o processo de certificação, cada um dos 276 indicadores precisaram ser comprovados por meio de evidências documentais.



Metodologia de diagnóstico e acompanhamento de certificação



O trabalho desenvolvido pela equipe do Parque Tecnológico gerou metodologia própria de diagnóstico de cidades inteligentes e de acompanhamento do processo de certificação. O PqTec pode ser acionado por outros municípios para realizar mapeamento de indicadores e, assim, diagnosticar se a cidade tem as qualificações necessárias para se certificar.



Parque Tecnológico São José dos Campos



O Parque Tecnológico São José dos Campos foi criado em 2006 e é um dos maiores complexos de inovação e empreendedorismo do Brasil. Tem a missão de promover ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, visando o desenvolvimento competitivo e sustentável das empresas e instituições vinculadas. Ocupa uma área de 188 mil m², onde estão instaladas 152 empresas, 5 institutos de ciência e tecnologia e 10 institutos de ensino e pesquisa.



ABNT

A ABNT é o único Foro Nacional de Normalização, por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo Governo Federal por meio de diversos instrumentos legais. É responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (NBR), destinadas aos mais diversos setores.

