Nova Diretoria da ABIH-SP anuncia iniciativas para o calendário de 2021

ABIH-SP e XPLATINA assinam acordo para realizar uma série de encontros com associados e fornecedores

Após a posse da nova gestão da diretoria para o mandato em 2021/2022, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo (ABIH-SP) tem protagonizado iniciativas disruptivas que ampliam a adesão e o engajamento associativo. “Adotamos um dinâmico modelo de governança colaborativa, onde a participação e a cooperação de toda a diretoria garantem resultados que efetivamente atendem interesses coletivos. Nos reunimos semanalmente para, em conjunto, decidir o rumo da entidade em prol dos nossos associados. A ABIH-SP tem como objetivo amparar e defender interesses gerais da hotelaria e fomentar o seu desenvolvimento.“, resume Ricardo A. Roman Jr., presidente da entidade.

Alinhados a um mesmo propósito, entrevistas concedidas pela ABIH-SP à imprensa, por exemplo, variam de porta voz, conforme a pauta. “Agora, as demandas dos jornalistas são atendidas pelo diretor que melhor representa a entidade na abordagem dos respectivos temas e enfoques editoriais”, exemplifica Roman Jr., que antecipa: “Além de implementarmos essa e muitas outras mudanças, posso assegurar que mais novidades ainda virão”.

Como parte das iniciativas estratégicas, foi formado um grupo de trabalho para coordenar os Encontros do Calendário Oficial da ABIH-SP com seus Associados. Nele participam os diretores Antônio Dias (Royal Palm); Carlos Bernardo (Accor); Fernando Guinato (Sheraton WTC), Marcos Villas Boas (Astron Hotéis) e Ricardo Roman Jr. (Hotel Delphin e Ibis Stile Guarujá).

Entre as metas estabelecidas está repaginar o Congresso SEHGA – Sinergia Estratégica entre o Governo, Hotelaria e Academia. A XPLATINA – Soluções Exponenciais para Eventos foi escolhida pela diretoria para coordenar, a partir de 2021, um calendário de encontros empresariais do setor hoteleiro no Estado de São Paulo.

“Entendemos que nosso setor, composto por mais de 3.000 empreendimentos no Estado de São Paulo, pede uma proposta de eventos que gerem bons negócios e apresentam inovações, pois é fundamental que os hoteleiros estejam antenados às tendências da nova economia. Junto a expertise e capacidade da XPLATINA e com apoio de toda a Diretoria vamos chacoalhar o mercado“, prevê o presidente da ABIH-SP.

ABIH-SP

Associação Brasileira da Industria de Hotéis do Estado de São Paulo – ABIH-SP, fundada em 1949, representa aproximadamente 3.000 meios de hospedagem e mais de 105.000 empregos diretos, com média de 142.000 hospedes/dia. Por ano, são mais de 51,1 milhões de diárias, que proporcionam para Economia do Estado montante superior a R$ 7,4 bilhões, em diárias e R$ 1,5 bilhão em A&B. Isto sem considerar convenções e eventos que ocorrem nos hotéis.

A Diretoria da entidade, presidida por Ricardo A. Roman Jr., é composta por 26 lideranças do setor, incluindo representação dos principais grupos da Hotelaria Independente e de Redes da Hotelaria. ABIH-SP tem como objetivo amparar e defender interesses gerais da hotelaria e fomentar o seu desenvolvimento.

XPLATINA

Fundada em 2018, a XPLATINA tem como CEO Juan Pablo De Vera, administrador de empresas e profissional com mais de 24 anos de experiência no mercado de eventos, responsável pela realização de mais de 400 grandes feiras de negócios em 6 países diferentes.

Uruguaio, Juan Pablo chegou ao Brasil em 2002 como presidente da Reed Exhibitions Alcantara Machado, onde por 16 anos executou o plano que a consolidou como a maior empresa organizadora de eventos da América Latina. Em 2018, assumiu o cargo de CEO do Grupo R1, que ampliou sua presença em 54 hotéis, e uma série de parcerias estratégicas em mais sete países da América Latina.

Juan Pablo foi por três vezes presidente do Conselho da UBRAFE – União Brasileira dos Promotores de Eventos; em duas oportunidades, do Conselho do São Paulo Convention & Visitors Bureau e vice chairman para América Latina da UFI – Associação Internacional da Industria de Feiras.

Para fortalecer esta aliança estratégica a XPLATINA traz para o projeto, a também experiente Thaís Faccin, sócia fundadora da Jahe Marketing. Como ex-gerente de produto das feiras Equipotel, Equipotel Regional e com passagem pela Reed Exhibitions, possui duas décadas de atuação profissional em marketing e gestão de produtos em companhias multinacionais. Formada em Turismo, com ênfase em Eventos pela Universidade Anhembi Morumbi, e pós-graduada em Administração de Marketing pela FAAP, Thaís Faccin acumula em sua carreira atendimento a setores da economia como: hospitalidade, construção civil, food service e tecnologia.

“Juntos, a XPLATINA e a Jahe Marketing, estão compondo um time experiente, dedicado e que sabe entregar soluções inovadoras e criativas. Com o apoio da nova diretoria da ABIH-SP, saberemos oferecer o calendário de eventos que os empresários e profissionais da hotelaria precisam para entender os desafios de hoje e preparar suas empresas para o futuro”, afirma o Juan Pablo De Vera, CEO da XPLATINA.