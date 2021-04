Neste ano, Convênio Drogaria Coop tem meta de crescimento de 50%

O Coop Facilita, área financeira da Coop, pretende cumprir até dezembro deste ano a meta de elevar em 50% o número de empresas com contratos firmados com o Convênio Drogaria. Atualmente, são 17 empresas conveniadas e 7.144 beneficiários cadastrados no sistema.

De acordo com a assistente de Produtos Financeiros Caroline de Souza Carvalheiro, o Convênio Drogaria Coop é mais uma conveniência e comodidade disponibilizadas pela Cooperativa.

“Este convênio possibilita que os funcionários das empresas cadastradas comprem medicamentos em qualquer unidade sem pagar nada na hora. O desconto é efetuado na folha de pagamento com a possibilidade de incluir um subsídio, caso a empresa empregadora prefira conceder mais esse benefício aos seus colaboradores”, explica Caroline.

Drogarias Coop

As Drogarias Coop compõem uma das frentes de negócio da Coop e, até o momento, são 65 unidades, situadas no Grande ABC, cidade de São Paulo, Barueri, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba, Tatuí, Cotia e Catanduva.

Na região do ABC, os cooperados e clientes ainda contam com uma drogaria que opera 24 horas, localizada na Avenida D. Pedro II, 217 – Bairro Jardim – Santo André. Para usufruir do conforto de receber seus medicamentos em casa, o serviço Coop Entrega também funciona nesse horário para as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone (11) 3003-2080 ou pelo WhatsApp (11) 96191-3805.

Sobre a Coop: possui mais de 895 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 99 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 65 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade. Site: https://www.portalcoop.com.br