“Lulli”, da produtora A Fábrica, é o filme de língua não-inglesa mais assistido no mundo na Netflix

Lançado no dia 26 de dezembro, o filme brasileiro Lulli foi a produção de língua não-inglesa mais vista na Netflix no mundo*. Produzida por A Fábrica, a comédia romântica é estrelada por Larissa Manoela e tem roteiro de Thalita Rebouças e Renato Fagundes. A direção é de César Rodrigues, com produção de Luiz Noronha, Cecilia Grosso e Samanta Moraes, e produção executiva de Patrícia Zerbinato.

Assista ao trailer oficial de “Lulli” AQUI

Larissa Manoela

Na história, Larissa Manoela interpreta a personagem-título, Lulli, uma estudante de medicina determinada, batalhadora e ambiciosa que sonha em se tornar a melhor cirurgiã do mundo. Para isso, ela não deixa nada nem ninguém atrapalhar seus objetivos, nem mesmo o recente ex-namorado.

“Lulli”

Mas o mundo de Lulli vira de cabeça para baixo quando ela leva um choque de um aparelho de ressonância magnética e começa a ouvir os pensamentos alheios. Sorte ou azar? Agora a jovem, que até então era incapaz de ouvir as pessoas ao seu redor, precisará aprender a lidar com as maravilhas e os perigos de saber o que os outros estão pensando.

O elenco conta ainda com Sérgio Malheiros, Amanda de Godoi, Vinícius Redd, Yara Charry, Nicolas Ahnert, Paula Possani, Gabriel Contente, Ana Mangueth e Carlos Artur Thiré, além das participações especiais de Guilherme Fontes, Luciana Braga, Marcos Breda e da própria Thalita Rebouças.

Netflix

* Fonte: https://top10.netflix.com/films-non-english