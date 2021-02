Marta Díez é nomeada presidente da Pfizer Brasil

A partir de fevereiro, a companhia terá a primeira mulher a ocupar o cargo mais alto na liderança do País

Pfizer

A Pfizer acaba de anunciar a nomeação de Marta Díez como presidente da subsidiária no Brasil a partir do dia 1º de fevereiro. Marta é a primeira mulher a ocupar o cargo máximo de gestão executiva da companhia no País.

De origem espanhola, ocupou, ao longo de sua trajetória profissional, diversas posições de liderança, incluindo, mais recentemente, a de presidente do Cluster Andino (composto por Bolívia, Chile, Equador e Peru), entre outros cargos em países da Europa e no Oriente Médio. A executiva também tem passagem pela Sandoz, GE Healthcare e pelo grupo The Boston Consulting Group, na Espanha.

Marta Díez

Casada e mãe de duas meninas, Marta possui MBA pela IESE Business School e mestrado em Imagens Médicas pela Telecom Paris. “Estou muito feliz em fazer parte desse time que trabalha diariamente em prol da saúde de tantos pacientes e de suas famílias. O Brasil é um país muito importante para a Pfizer e espero contribuir para atingirmos nosso propósito de trazer grandes avanços capazes de mudar à vida de milhões de brasileiros”, completa.

Marta assume a posição que, desde setembro de 2017, era ocupada por Carlos Murillo e se reportará a ele. O executivo assumiu, no começo deste ano, o cargo de presidente da Pfizer para a América Latina. “Tenho muito orgulho de ter contribuído com a jornada da companhia no Brasil para dar mais acesso à população a tantos medicamentos inovadores. Estou muito feliz em deixar no comando do Brasil uma profissional exitosa, inovadora e comprometida em melhorar a saúde da população”, diz Carlos Murillo.

Grandes Avanços que Mudam as Vidas dos Pacientes

