MANIA DE CHURRASCO ! PRIME STEAK & BURGER ESTREIA NA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA

Novo restaurante abre suas portas no Shopping Vale Sul, localizado em São José dos Campos, no interior de São Paulo, com espaço amplo e uma atração especial só para as crianças: um brinquedão de 5 metros de altura

O Mania de Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER – reconhecido por oferecer os melhores cortes de carnes nobres temperados apenas com sal grosso e preparados em fogo forte – segue levando o “bom churrasco” para todos os cantos do país. Agora, a rede de churrascarias anuncia a abertura de uma nova unidade franqueada. Dessa vez, a marca estreia na região do Vale do Paraíba.

A cidade escolhida foi São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo, e o Mania de Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER abre suas portas no Shopping Vale Sul, considerado o maior e mais importante centro de compras da região. Com espaço de 225m², o restaurante terá um salão com ambiente exclusivo e muito bem decorado para receber e acomodar confortavelmente mais de 90 clientes. A previsão da marca é de que a inauguração aconteça na segunda quinzena do mês de janeiro.

Shopping Vale Sul

Um dos diferenciais do restaurante Mania de Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER situado no Shopping Vale Sul é uma área destinada especialmente para entreter e animar a criançada enquanto os pais e as famílias também fazem suas refeições. Lá é possível encontrar um brinquedão único e descontraído, com aproximadamente 5 metros de altura e em formato de labirinto. Nele, os pequenos poderão se divertir e brincar a valer, depois de se deliciarem com o cardápio do restaurante, que reúne opções também para a criançada.

Short Rib – Mania de Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER – Foto:Divulgação

Segundo os franqueados da unidade Mania de Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER, do Shopping Vale Sul, Marcelo Travain e Vanice Vulcano, o restaurante será uma atração gastronômica diferenciada para os frequentadores, pois agora eles poderão saborear um autêntico e único churrasco. “Estamos animados em poder oferecer os melhores cortes de carnes nobres, opções normalmente apreciadas apenas em churrascarias de luxo e butiques de carnes. Nosso cardápio tem uma variedade muito especial de itens. Já temos certeza do sucesso do local”, avaliam os novos empresários.

O menu destinado aos clientes tem opções tradicionais, como a Picanha Nobre, Bife de Chorizo, Short-Rib, Ancho Black, Bife do Vazio e outros cortes. Como acompanhamentos são oferecidas saladas, arroz Biro-Biro, batatas rústicas, onion rings, um pãozinho de alho inconfundível, vinagrete, farofa, ovo caipira e o saboroso feijão roxinho – produzido na Fazenda da Saudade (localizada em MG) e desenvolvido com exclusividade para os restaurantes da marca. Além disso, para quem aprecia um bom lanche, o restaurante oferece a linha Churrasco Burger, composta por burger preparados com hambúrguer de Angus servidos em um pão levemente crocante, e a Linha Churrasco no Pão, com lanches recheados com linguiça de pernil, filet de frango ou bife do vazio.

Com o novo restaurante no Shopping Vale Sul, o Mania de Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER chega à marca de 85 unidades em atividades no Brasil. Até o final do ano de 2022, a rede de franquias deve chegar a 100 restaurantes, entre abertos e contratados, em todo o país.

Mania de Churrasco! PRIME STEAK & BURGER

Shopping Vale Sul

Avenida Andrômeda, 277 – Jardim Satélite – São José dos Campos /SP

Mania de Churrasco !

Oferecer carne de primeira em ambientes informais sempre foi a proposta do Mania de Churrasco ! – seja com os restaurantes Mania de Churrasco ! BUFFET EXPRESS ou Mania de Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER – desde sua fundação, há 20 anos. O conceito da marca – que une praticidade e qualidade – é um sucesso. Com carnes selecionadas de origem certificada, como as de gado da raça Aberdeen Angus, vindas dos melhores fornecedores do país e da região portenha, a rede inovou nos padrões de lojas de alimentação em shopping. Atualmente, o Mania de Churrasco ! contabiliza mais de 80 restaurantes situados em shoppings nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás e no Distrito Federal. A rede já foi reconhecida e premiada como Franquia Emergente e Franquia 5 Estrelas pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) em parceria com a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Também foi premiada, em 2017, 2018, 2019 e 2020, com o Selo de Excelência em Franchising, concedido pela ABF e, ainda, eleita em 2017 como a franquia número 1 do setor de alimentação para se investir no Brasil, pelo ranking da Revista PEGN, ABF e Serasa.