Mana Poke leva culinária havaiana para a Via Gastronômica em Taubaté

Novo restaurante da rede, com 26 unidades instaladas no Brasil, traz como destaque o “Monte seu Poke”, em que o cliente pode elaborar seu próprio prato, a partir de 59 ingredientes disponíveis em três tamanhos diferentes

A rede de franquias Mana Poke, especializada em culinária havaiana, irá inaugurar na próxima segunda-feira (22/08), a segunda unidade no Vale do Paraíba, levando a opção de uma refeição saudável com preço acessível para o público da cidade de Taubaté-SP.

O novo restaurante, que é a 26ª unidade da rede no Brasil, está instalado na Avenida Itália, 350, mais conhecida como Via Gastronômica de Taubaté, que reúne os melhores bares e restaurantes da cidade. A unidade irá funcionar diariamente, das 11h00 às 23h00, além de oferecer o serviço de delivery via Ifood com tempo médio de entrega de 30 minutos.

A nova loja da Mana Poke tem capacidade para atender cerca de 30 pessoas, além de uma decoração descontraída, com ar-condicionado e inspirada no Havaí com pranchas e trilha sonora de surf music.

Apesar do atendimento presencial ter início a partir de quarta-feira (24/08), os clientes já terão a possibilidade de conhecer a novidade por meio de pedido via delivery, que também contará com a promoção especial “Maneiro do Dia”, válida de segunda a quinta, com opções de pokes havaianos a partir de R$29,90. Além disso, serão oferecidos descontos para quem optar por pedir pelo cardápio digital, acessando https://delivery.manapoke.com.br/manapoke.

Cardápio saudável e saboroso

O carro-chefe do cardápio do Mana Poke é o “Monte seu Poke”, em que o cliente pode elaborar seu próprio prato escolhendo entre os 59 ingredientes disponíveis em três tamanhos de pokes diferentes: Marola (80g de proteína), Tsunami (120g de proteína) e Viagem (100g de proteína).

O restaurante oferece também mais sete opções de pokes prontos e o mais pedido é o Poke Perfeito, que contém arroz japonês, mix de folhas, salmão com cream cheese, shimeji, sunomono, cenoura, cream cheese, chips de batata doce, chips de mandioca, amêndoa laminada, com acompanhamento de cebola roxa, gengibre, gergelim e molho tarê.

Além disso, o cardápio conta com bebidas como sucos naturais e drinks, sendo que o destaque é a água de coco que é servida diretamente na fruta para remeter ao clima de praia e natureza.

Investimentos e expansão no Vale do Paraíba

A unidade da Mana Poke em Taubaté, que contou com um investimento em torno de R$ 350 mil, surgiu a partir da parceria dos empresários Fernanda Cristina Saleh de Souza, Leandro Martins Baptista e Wanderley de Oliveira da Costa que já são proprietários de uma franquia em São José dos Campos, que funciona desde outubro de 2021.

Fernanda, natural de Salvador-BA, é formada em Engenharia Química e quando trabalhava em uma multinacional de bens de consumo, se transferiu para Campinas-SP, onde ficou por três anos. Foi lá que conheceu a rede Mana Poke e seus proprietários, se apaixonou pela culinária havaiana e resolveu apostar no sucesso do poke, investindo em uma franquia.

Segundo Fernanda, havia algumas praças disponíveis no interior paulista com potencial para abertura de franquias da rede e São José dos Campos era uma delas. “Visitei a cidade para conhecer o mercado de food service e foi paixão à primeira vista por ser um lugar seguro e com ótima qualidade de vida para se viver. E assim, junto com meus sócios, instalamos nossa primeira unidade em São José do Campos. Escolhemos Taubaté, pelo fato da cidade ficar bem perto e por ter o mesmo perfil de público do restaurante de São José dos Campos, que vem tendo um ótimo desempenho”, explica.

O CEO da rede Filipe Moreno aponta que a proposta da marca é ampliar ainda mais o número de franquias no Vale do Paraíba, região com forte potencial econômico do interior. “Esta é a segunda franquia da rede na região em menos de um ano. Isso mostra que o mercado de alimentação fora do lar no Vale do Paraíba está bem aquecido, o que nos favorece para uma expansão bem interessante na região. O restaurante também está instalado na Via Gastronômica, importante polo de gastronomia de Taubaté. Portanto, tem tudo pra ser um sucesso”, aponta.

Mana Poke Taubaté

Quando: a partir de 22 de agosto (para ifood) e 24 de agosto (presencial para o público)

Onde: Avenida Itália, 350, mais conhecida como Via Gastronômica da cidade

Horário de funcionamento: das 11h00 às 23h00

Mana Poke

A rede de franquias Mana Poke, após o sucesso das primeiras unidades em Campinas, decidiu levar a experiência da culinária havaiana como uma opção saudável para todo território nacional. Atualmente são 24 unidades instaladas nos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Tendo o poke, prato típico havaiano, como carro-chefe do cardápio, e a decoração das unidades ambientadas com referências ao Havaí e trilha sonora com surf music como marca registrada. A missão da Mana Poke é popularizar o acesso à alimentação saudável, oferecendo uma refeição a preço justo e com qualidade aos clientes. Além disso, quer ser referência em comida havaiana no Brasil, tendo como valores a experiência do cliente, o trabalho em equipe e a valorização de todos os parceiros. A agenda social também está no DNA da holding, que realiza o Mana Day, conjunto de eventos beneficentes que tem o propósito de arrecadar recursos financeiros para o Instituto Ecosurf, organização brasileira que reúne especialistas ambientais comprometidos com a saúde dos oceanos e proteção das zonas costeiras e marinhas.

